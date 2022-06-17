人民网北京6月17日电 （记者孙竞）今天下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍大学生就业和返乡工作有关情况。教育部体卫艺司副司长、一级巡视员刘培俊表示，今年暑期即将来临，全国高校学生离校返乡即将迎来一个新的高峰。各地要确保学生离校返乡的顺利，不得层层加码。

刘培俊介绍，6月3日，国务院联防联控机制向各地发出要求，及时调整优化了高校疫情防控政策，支持部分地区、部分高校有意愿的学生离校返乡，总体实现了“有序离校、安全到家”。在此期间，各地的联防联控机制，包括有关部门以及高校，形成了支持学生返乡的政策、机制和工作经验。

第一，明确了学生离校返乡“两免”政策。根据6月3日国务院联防联控机制的要求，满足条件的返乡学生，免予集中隔离观察；确需隔离的返乡学生，免除集中隔离费用。联防联控机制的政策要求：有疫情的地区，高校内如果没有疫情，实施7天以上封闭管理结束后，学生可持48小时内核酸检测阴性证明和高校开具的有关证明离校返乡，从学校到目的地实施“点对点”闭环方式返乡。满足以上条件的高校学生不再集中隔离，到家后实施7天的健康监测，如有异常情况，及时报告当地社区和疫情防控部门。同时，政策明确，返乡学生确需隔离的，各地应免除集中隔离费用。国务院联防联控机制还明确要求，各地要逐级传达、逐级落实学生离校返乡政策，不得层层加码。

第二，建立了各地协同工作的两项机制。为确保学生离校返乡的顺利，联防联控机制以及高校建立了两个机制。一是出发地和返乡地“省对省”对接机制。两地联防联控机制之间一一对接，提前统计、及时推送离校返乡学生的信息，特别是要求返乡地要保证学生隔离期间的食宿条件，满足学生生活、就医等必要需求。二是从校门到家门“省-校-省”应急协调机制。出发地和返乡地联防联控机制和学校所在高校三方建立联络，实时调度，协调解决学生返乡途中遇到的特殊情况。

第三，畅通了学生反映诉求的两个渠道。学生在离校返乡途中如果遇到问题和有特殊需求，可以向两个主要的渠道反映情况：一是可以向本人所在学校学生工作部门或者自己的老师反映情况，由学校通过机制来反映给当地出发地或者返乡地联防联控机制，来解决学生的特殊需求；二是可以向各地联防联控机制公开咨询电话反映情况。国务院联防联控机制政策还特别强调，没有疫情的地区，高校学生离校返乡的，落实属地常态化疫情防控措施。同时，各地各校要充分尊重学生意愿，对于选择留校的学生，在生活上做好服务保障。

刘培俊表示，下一步，教育部将继续深入贯彻落实国务院联防联控机制的各项政策要求，会同有关部门推进和指导各地，特别是各高校，用好已有的机制和经验，继续细化落实离校返乡政策，特别是强化监督检查，按照当前国家疫情防控“九不准”的规定要求，重点纠正不落实离校返乡政策，特别是层层加码限制学生返乡的不合理、不合规做法。严格落实返乡政策，不留最后一公里；真心帮助学生回家，不留最后一公里。为学生顺利返乡、安全回家，度过一个健康的暑期作出更大的努力。

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