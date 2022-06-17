人民网北京6月17日电 （记者孙竞）今天下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍大学生就业和返乡工作有关情况。教育部体卫艺司副司长、一级巡视员刘培俊表示，当前，全国疫情总体形势呈现向好趋势，各地疫情防控取得重要进展，为更多高校组织开展校园招聘活动打下更好的基础。鉴于此种情况，教育部会同国家卫健委等有关部门进行深入调研，调整优化高校疫情防控政策，把疫情影响降到最低，为校园招聘活动的开展营造良好环境。

刘培俊介绍，6月14日，国务院联防联控机制向各地发出通知，优化调整“校园招聘疫情防控支持政策”：

第一，设立政策总体目标。稳妥有序推进校园招聘活动正常开展，促进高校毕业生更加充分、更高质量就业。

第二，明确校园招聘前提。原则上，有疫情的地区，高校所在城市连续7天及以上社会面无新发疫情，可组织校园招聘活动。

第三，鼓励供需双方合作。毕业学生的学校要更加主动，招聘学生的单位要更加积极。特别是高校按当地疫情防控政策要求，要精准制定校园招聘活动疫情防控方案，主动邀请符合条件的用人单位进校园开展专场招聘活动。同时，用人单位加强与高校的沟通，积极按要求参加校园招聘活动。

第四，要求多部门支持。各地联防联控机制和有关部门将统筹指导本地区高校精准研制校园招聘活动的疫情防控工作方案，支持学校安全有序组织校园招聘活动；统筹解决校园招聘活动中出现的疫情风险、突出问题和实际困难。

刘培俊强调，当前高校步入毕业季和就业季，国家关于校园招聘活动的政策导向十分明确：就是防住新冠疫情，保障校园招聘，促进高校毕业生更高质量、更加充分就业。

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