原标题：湖南一高校研究生创新成果展“脑洞大开”

整个展区呈“YC”字样，为“研创”的首个字母缩写。 长沙理工大学 供图

中新网长沙6月16日电 (王蓝浩 李佳美)沾水即可激活的应急灯，续航时间可达100小时以上；已在20余省市应用的新型地下电网故障检测“扫描仪”；加水即可发电的应急快充宝……6月16日，长沙理工大学云塘校区图书馆前坪人头攒动，70件创意满满、涉及诸多新兴前沿研究领域的优秀研究生创新作品整齐亮相，惹得不少驻足师生惊呼“脑洞大开”。

本次作品展系长沙理工大学首届研究生创新成果展。展会采取“团队介绍+现场展板”的方式，用图片、实物、视频等多种方式集中展示了该校研究生在科技创新和实践创新方面取得一系列成果。

参展学生团队成员向师生讲解、推介团队创新作品。 长沙理工大学 供图

据了解，参展的70件作品背后创作团队包括56名博士，398名硕士。展示成果分工程技术、自然科学、人文社科艺术等三类，既有“创建分析理论解决南方地区软岩边坡灾变实际问题”“综合交通运输体系优化助推中西部地区乡村振兴研究”等创造新知识、新方法的理论创新成果，又有“智能防疫机器人”“废弃小龙虾壳提升沥青的高温性能”等为生产生活解决实际问题的实践创新成果。

展会现场，立式展示牌整齐划一，团队成员在展示区域内向师生讲解、推介团队创新作品。整个展区呈“YC”字样，为“研创”的首个字母缩写，蕴含着研究生创新成果的展示目标和美好愿景。

历年来，长沙理工大学高度重视研究生创新意识、创新精神与创新能力的培养，大力推动科技创新和产学研用相融合，培育产出了一大批理论创新与实践创新成果，促进了教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，研究生的学术贡献率达到50%以上。(完)

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