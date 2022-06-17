原标题：吉林大学：因疫情错过典礼毕业生可以弥补遗憾

吉林大学2022年毕业典礼现场。 吉林大学供图

中新网长春6月16日电 (记者 郭佳)吉林大学2022年毕业典礼16日举行。万余名毕业生在这一天正式挥别学习、生活多年的学校。

出于防疫考虑，只有部分在校毕业生来到现场参加典礼。吉林大学党委书记姜治莹、校长张希等主礼教授为毕业生授予学位、拨动流苏。

中国科学院院士、吉林大学校长张希当天承诺，因受疫情影响未能参加学位授予仪式的本届和往届毕业生，在今后任何一年都可以返校参加一次学位授予仪式。

吉林大学校长张希向毕业生寄语。 吉林大学供图

当天，吉林大学还授予唐保磊等4158名同学“吉林大学疫情防控工作优秀毕业生志愿者”荣誉称号。

张希表示，新冠肺炎疫情使同学们的大学经历格外不同，大家自身也变得格外不同，这注定是一段特殊回忆，学校记住并感谢大家在这段不平凡的时光中展现出的坚韧、乐观、合作、笃定。

张希勉励毕业生要修身励学，但同时强调，修身励学不是一种遗世独立的个人修行。张希说，同学们要勇于承担社会公共治理、守护人类健康等责任，而这些则需要懂得如何有效交流与合作，懂得如何基于理性的判断，基于良知的驱动。(完)

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