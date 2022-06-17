原标题：北京10.09万名考生迎中考 219个常规考点均设置备用考场

中新网北京6月16日电 (徐婧)2022年北京中考将于6月24日至26日进行。全市共设置常规考点219个，考场3583个，主要安排能够正常参加考试的考生。每个常规考点都按一定比例设置了备用考场，用于安排考试当天入场时健康检测异常或考试过程中身体状况异常的考生、返京不足14天的考生考试，这类考场设置了专用防疫通道、安检入口和防护措施，与其他考场严格实行物理隔离。

这是北京市委教育工作委员会副书记、北京市教育委员会新闻发言人李奕在16日的疫情防控工作新闻发布会上介绍的。他称，2022年北京高考安全平稳顺利完成。6月24日(下周五)将迎来2022年北京中考，全市各部门和所有的考务人员已迅速转战中考准备和服务保障状态，各项准备工作已进入最后冲刺阶段。

今年10.09万名考生参加中考

李奕介绍，今年北京市参加中考的考生共10.09万人，受当前聚集性疫情影响，涉疫考生数量、封管控考点的需求等都面临新变化，对此，全市进一步细化完善了已有方案和服务保障措施，确保考生平安顺利完成考试。

2022年中考(初三学考)将于6月24日-26日进行，考试科目为语文、数学、物理、道德与法治、外语、化学、历史，共7门。

具体考试安排如下：

6月24日：上午8:00-10:30语文

下午14:30-16:30数学

6月25日：上午8:00-9:10物理

10:30-11:40道德与法治

下午14:30-16:00外语

6月26日：上午8:00-9:10化学

10:30-11:40历史

他称，北京前期已经启动了涉疫考生的摸排和全体考生的健康监测，实时动态掌握考生涉疫情况，做到不漏一人，不漏一项。同时细化完善方案预案，制定并下发了有关疫情防控、考务组织、应急处置等相关文件，针对疫情防控各项措施，封管控考点的设置标准和有关组考工作要求、涉疫考生“一类一策”考试实施标准等，参照高考工作方案，结合中考特点进行了再细化和再完善。

目前，各类考点设置已经落点落位，人员储备、物资保障已经全部到位。

全市共设置219个常规考点

李奕介绍，今年中考，北京按照常规考点、封管控考点、在集中医学观察场所和医疗救治场所设置的考场几类情况进行安排，同时按照“宁可备而不用，不可用时无备”的原则，准备了大量备用考点考场。

在常规考点安排上，全市共设置常规考点219个，考场3583个，分别设在18个考区，主要安排能够正常参加考试的考生。与高考考点不同的是，在中考常规考点的设计和编排上，大部分的同学们都在相对熟悉的本校考点和考场参加考试。

在此基础上，还考虑了两种特殊情况，一方面在每个常规考点按一定比例设置了备用考场，用于安排考试当天入场时健康检测异常或考试过程中身体状况异常的考生、返京不足14天的考生考试，这类考场设置了专用防疫通道、安检入口和防护措施，与其他考场严格实行物理隔离。另一方面，为常规考点设置了备用考点，如果常规考点或周边发生聚集性疫情，将原考点进行整体平移至备用考点。

封控区考生实行一人一考场

在封管控考点安排上，北京选择了符合条件的宾馆酒店或具备食宿条件的学校设置封管控考点，用于安排届时处于封控区、管控区的考生，为考生提供“吃住行考”一体化的考试保障。

考试前一天，安排专车将考生闭环转运至封管控考点，考试期间安排统一食宿，考试结束后再闭环转运回去，整个过程实现闭环管理。在考场安排上，封控区考生实行一人一考场，管控区考生可多人一考场，和高考时安排一致。此外，为应对考试期间有可能的涉疫考生突然增加的情况，还提前配置了备用封管控考点。

在集中医学观察场所和医疗救治场所设置的考场，主要用于安排确诊病例、无症状感染者和处于集中医学观察期的考生。监考员按医学要求防护，单人单场考试，考后答题卡消毒后密封送交。

考务人员减少社会面接触

李奕介绍，今年中考，北京严格落实各项疫情防控措施。

一是做到“三个严格”，对所有考务人员严格三个“百分之百”(百分之百接种疫苗、百分之百48小时内核酸检测阴性证明、百分之百进行考前14天健康监测)；对所有考生和考务人员严格健康码、行程码、48小时核酸检测阴性结果查验以及入场体温检测和考试全程口罩佩戴；对考场严格消毒通风并做好涉疫考场答题卡消杀等。此外，北京还要求考务人员在考前和考试期间落实好个人防疫责任，坚持“两点一线”简单生活，不去人员密集场所，最大限度减少社会面接触。

二是加强考务人员包括备用工作人员在内的全员培训，按照常规考试工作人员1-2倍备足备用工作人员，通过考前演练、线上考核等多种方式提高全员培训的有效性和针对性。

三是备齐考试设备、物资，提前做好涉疫考点、考场考试设备的安装和考场灯光、考试桌椅的调试，努力按标准配置。

四是做好考前检查和应急处置演练，加强对各考点防疫措施、安全保密等考前准备工作的检查，发现问题及时整改。针对各种应急处置场景和极端场景，围绕应急响应、考生闭环转运、考务组织、安全保密、物资保障等开展全要素应急演练，不断完善细化处置流程和责任分工，确保预案切实可行。(完)

(责编：郝孟佳、何淼)