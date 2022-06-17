原标题：中山市特聘人才最高可获200万元特聘补贴支持

中山市特聘人才政策解读新闻发布会现场。 李多辉 摄

中新网中山6月16日电(邓媛雯 李多辉)“这次特聘人才待遇支持力度空前，特聘人才不仅可享受专项培养支持，而且有望获得最高200万元的特聘补贴支持。”16日，广东中山市举办特聘人才政策解读新闻发布会，中山市委组织部副部长张远梁从政策内涵、意义、优势、评定流程、待遇等五方面对特聘人才政策进行了解读。

据介绍，特聘人才政策是根据今年4月发布的《中山市新时代人才高质量发展二十三条》，由宣传、教体、科技、工信、人社、农业、卫健等7个主管部门，通过一定方式评出各领域创新价值较大、专业能力突出、业绩成果显著、作出积极贡献的人才，给予专项补贴、定向跟进培养、使其持续发挥作用的一项政策。

张远梁表示，这是中山人才分类体系的一次重大调整。调整后，中山市高层次人才包括今年起评定产生的特聘人才，以及此前已有的1-8层次紧缺适用高层次人才。

对于在站博士后、博士、企业硕士、企业副高职称人才和新入选“中山工匠”的技能人才，则纳入青年后备人才范畴，提供“即来即补”的基本津贴，需要参评并入选特聘人才才能进入高层次人才队伍。

特聘人才评定流程主要有五个环节，包括个人申报、工作单位初审、主管部门评定、签约入聘、管理考核。获聘人才将享受专项培养支持、特聘补贴支持、子女入学优待、医疗服务优待、住房安居保障、专设特聘人才中心尊享服务等六大人才待遇。

张远梁表示，特聘人才可获得专门的经费补贴支持，用于生活、工作、学习等支出。其中，A档200万元、B档100万元、C档50万元、D档20万元，分三年发放。如果一位人才连续两次入选A档特聘人才，将可获得400万元支持。

中山市人力资源社会保障局副局长郑海声表示，此次特聘人才评定划分了7大领域，各有侧重，各具行业特色。其中专门设置了综合领域，是在企业经营管理、科技创新、卫生健康、教育体育、宣传思想文化、农业农村等6大领域以外，对于一些重要行业的补充，扩大人才政策实施范围，让更多人才参与受惠。(完)

(责编：郝孟佳、何淼)