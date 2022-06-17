原标题：一道题有十几种答案 高考分数是怎么打出来的？

中新网北京6月17日电 当前，2022全国高考阅卷工作正在进行中，连日来，多地通过“评卷开放日”、媒体探访等形式，向外界披露颇具“神秘”感的高考阅卷工作。那么，高考评卷如何保证公平公正？数学题、作文题是怎么打分的？

评卷全程监控

高校、中学老师是主力，也有研究生参与

短时间内评阅上千万考生的试卷，高考试卷都是谁在打分？从各地披露的信息来看，各地大都是抽调经验丰富的中学、大学教师参与阅卷。

江苏今年高考评卷遴选高校及中学评卷教师2300余人，评卷总量达197万余份，所有中学评卷教师均从各地推荐的评卷教师库中产生，评卷组长由该科权威专家担任。

例如语文阅卷队伍，除了高校老师，还有从全省各地报送的教师信息库中挑选的220余名高中一线语文教师参加，“他们基本上来自全省四星级高中，职称层次高、具有多年阅卷经验，专家组会结合不同类型的样卷，逐条讲解评分标准。”

由于实行了双评制，今年广东高考阅卷人员超过5000人，其中骨干人员均为大学教师。按教育部要求，今年阅卷人员可以允许有实践经验的研究生参与部分简单、明确、答案唯一化、不需要展开的主观题评卷。

不仅阅卷人员是层层选拔，阅卷人员进入阅卷场也得层层过关。多地都要求阅卷人员佩戴证件测量体温，评卷人员不能佩戴任何电子设备进入评卷现场，甚至水杯等必需品也要求放在规定地方，统一集中管理，阅卷现场的网络与外界物理隔离，保证数据安全。

天津市评卷点的语文学科评卷专家组负责人还介绍，评卷点除了实行封闭管理，在整个评卷期间都安排了所有评卷教师集中住宿。

6月14日，在东北师范大学吉林省高考评卷现场，评卷人员在认真工作中。丁研 摄 图片来源：吉林日报

一道题或经过四层把关评判

数学题可给出十余种解答方案

如何保证阅卷评分，特别是主观题的公平公正，多地高考阅卷都提到了“双随机”和“四评制”。

“双随机”即评卷全环节利用技术手段实行密号流转，对试卷扫描图像按题组切割全部打乱，系统自动随机生成，系统自动随机分发给评卷人员，确保公平公正。

在贵州师范大学高考评卷基地，评卷老师通过电脑评阅各科试卷，电脑屏幕上只显示答题部分，看不到考生的任何信息，同时，每位评卷老师的一举一动都在监控范围内，清楚显示在监控大屏上。

在江苏阅卷现场，各评卷小组对切割后的题块分别进行评卷，每个题块随机分发给两名以上不同的评卷教师分别独立评阅。

若两人评出的分数在学科评卷专家组设定的评分阈值范围之内，则取两人所评分数的平均值；超出评分阈值范围的，提交给第三位评卷教师进行三评；仍超出评分阈值范围的，则提交给专家组进行评判。如出现个别阅卷老师三评率高于同组人员的一倍时，学科专家组将停止其阅卷资格。

数学、理化等题目解题思路多元，为了保障准确评判，各地也有严格要求。

在天津，评卷点的数学学科评卷专家组负责人介绍，数学“大题”最多的会有12种解法，评卷教师细致把握每种解法中的各个得分点，以保证公平给到每一分，体现出学生的准确成绩，维护考生切身利益。

甘肃今年高考评卷还全面实行了人工智能辅助评卷，针对考试评分设计的专业人工智能系统，在深度学习评卷学科组专家的评分样本数据后，充分发挥人工智能的高效率、高准确度和高可靠性特点，在不影响现有人工正常评卷的情况下，向评卷学科组专家反馈复核建议，在提升评卷效率的同时，确保数据准确。

高考作文怎么判？

多人背靠背打分，杜绝“保险分”

每年高考，作文题都是社会关注度较高的话题，高考作文怎么评判，各地也都有严格的标准。

天津南开大学评卷点的语文学科评卷专家组负责人介绍，“大家很关心的作文评阅，每份作文试卷是由多位老师进行‘背靠背’评卷的。如果评卷老师之间的分差超过预先设定的阈值，那么计算机系统会自动将试卷提交给专家组进行评定。”

江苏评卷点的高考语文学科评卷组组长介绍，专家组精心制定了评分细则，要求考生能读懂材料、有话可说、有感而发，“评分细则有厚厚两大本，每个题目能得几分都有例证，让老师一目了然，作文评分总体要求文风端正、文脉清晰、文气顺畅。”

此外，评卷组精心做好质量监控工作，专家组不间断、无死角反复核查，并组织核查组对作文评卷进行抽查。“我们还有一支‘别动队’，从各个组遴选精兵强将组成复查组，严查‘打保险分’‘高分低打’‘低分高打’等现象，充分体现考生真实水平。”

“今年语文考题有一定的难度，主观性试题增加，同时，作文的考核对学生综合素养有了更高的要求。”吉林省高考语文评卷组组长宋祥介绍，从目前阅卷的情况来看，学生审题能力大幅提升，答题思路比较清晰，语文运用能力也在稳步提高。（完）

(责编：郝孟佳、何淼)