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国家卫健委印发《不明原因儿童严重急性肝炎诊疗指南（试行）》

2022年06月17日08:37 | 来源：新华网
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原标题：国家卫健委印发《不明原因儿童严重急性肝炎诊疗指南（试行）》

　　新华社北京6月16日电（记者徐鹏航）2022年3月以来，全球多个国家和地区报告了不明原因儿童严重急性肝炎。目前该病病因不明，我国暂无相关病例报告。为提前做好医疗救治准备，国家卫生健康委组织制定了《不明原因儿童严重急性肝炎诊疗指南（试行）》。

　　指南显示，截至2022年5月20日，欧洲监测系统数据显示，该病可见于各年龄段儿童，5岁以下多见；住院患儿中14.1%需住重症监护病房。2022年5月27日，世界卫生组织公布，33个国家报告650例疑似病例，至少38例需肝移植，死亡9例。现有证据未发现各病例之间存在明显的流行病学关联，尚不支持其为传染性疾病。

　　指南介绍，不明原因儿童严重急性肝炎临床表现为急性起病，多表现为乏力和纳差、恶心、呕吐、腹泻、腹痛等消化道症状，随之出现尿色黄赤，皮肤、巩膜黄染，部分患儿可有大便颜色变白、肝脏肿大、发热和呼吸道症状，个别可有脾脏肿大。少数病例可在短时间内进展为急性肝衰竭，出现黄疸进行性加重、肝性脑病等表现。

　　如出现不明原因儿童严重急性肝炎如何治疗？根据指南，应采取对症和支持治疗为主的综合救治措施，要密切观察病情变化，评估精神状态，监测实验室指标，预防并发症。肝衰竭患者应及时转诊至有救治能力的医院。

　　指南指出，防控措施主要有加强手卫生，注意佩戴口罩和饮食卫生等。在临床工作中，医务人员需采取标准预防措施，一旦发现疑似病例，应按照要求及时上报。

(责编：郝孟佳、何淼)

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