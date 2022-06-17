原标题：北京中考将如期举行

“今年中考北京市共设置常规考点219个，考场3583个，分别设在18个考区，让大部分考生在本校的考点和考场考试。在此基础上，在每个常规考点按一定比例设置了备用考场。”在6月16日召开的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第367场新闻发布会上，北京市委教育工作委员会副书记、北京市教育委员会新闻发言人李奕介绍，2022年北京市参加中考的考生共10.09万人，将于6月24日至26日进行，三天考试科目为语文、数学、物理、道德与法治、外语、化学、历史共7门。

据通报，北京市中考按照常规考点、封管控考点、在集中医学观察场所和医疗救治场所设置的考场几类情况进行安排，同时按照“宁可备而不用，不可用时无备”的原则，准备了大量备用考点考场。

“截至6月15日，处于封（管）控状态的中考考生大约还有2600人。这一数据会动态变化，随时会有增减。”李奕介绍，集中医学观察场所和医疗救治场所设置的考场主要用于安排确诊病例、无症状感染者和处于集中医学观察期的考生。监考员按医学要求防护，单人单场考试，考后答题卡消毒后密封送交。

李奕介绍，北京市中考严格落实各项疫情防控措施，做到“三个严格”。对所有考务人员严格三个“百分之百”（百分之百接种疫苗、百分之百48小时内核酸检测阴性证明、百分之百进行考前14天健康监测）；对所有考生和考务人员严格健康码、行程码、48小时核酸检测阴性结果查验以及入场体温检测和考试全程口罩佩戴；对考场严格消毒通风并做好涉疫考场答题卡消杀等。

北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建介绍，6月9日暴发的天堂超市酒吧聚集性疫情，点多面广，来势凶猛，经过8天的艰苦鏖战以及北京全市人民的齐心奋战，以快制快的果断措施效果显现，天堂超市酒吧关联疫情趋向缓和，但依然存在出现社会面隐匿病例的可能性，首都疫情防控仍处于关键阶段，切不可掉以轻心。

6月16日0时至15时，北京新增新冠肺炎病毒感染者13例。6月9日至16日15时，北京市累计报告351例新冠肺炎病毒感染者，均涉天堂超市酒吧聚集性疫情。北京市疾控中心副主任刘晓峰介绍，当前北京市新增病例数有所下降，6月15日0时至16日15时无新增社会面病例，前期疫情防控措施效果初步显现，但疫情防控仍处于关键阶段，切不可麻痹大意、松劲懈怠。（记者董城、张景华 通讯员张思琦）

(责编：郝孟佳、何淼)