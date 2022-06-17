原标题：为教学训练注入海味、战味“红十字方队”走向远海“深蓝”

海军军医大学全校官兵积极融入海军、主动建功海疆，演兵场转到浩瀚大洋，新成果应用于舰艇官兵，会诊室连接至远海岛礁。转隶5年来，该校已经实现从当年的“红十字方队”到新时代“深蓝卫勤军”的全面转型！

初夏，海军军医大学的又一批任务队员们从上海奔赴“海上”。他们或被派驻某试训基地、或奔赴守礁部队、或直抵某舰艇编队，执行长达数月的卫勤保障任务。近5年来，执行任务的医疗队员已轮换了数十个批次。

记者了解到，上世纪90年代，在这所军医大学实地拍摄的电视剧《红十字方队》曾在全国热播，掀起学子报考军校的热潮。2017年6月该校转隶海军，全校官兵积极融入海军、主动建功海疆，演兵场转到浩瀚大洋，新成果应用于舰艇官兵，会诊室连接至远海岛礁。转隶5年来，该校已经实现从当年的“红十字方队”到新时代“深蓝卫勤军”的全面转型！

为战育人，教学训练面向海上战场

这是一场以现代复杂海战环境为背景的海上卫勤演练。

风高浪急，战况激烈，前方伤员源源不断地后送至医院船上。随即，“软组织火器伤”“海水浸泡伤”等科目训练相继开展，学员们在风浪颠簸中完成开放性血气胸、颅脑损伤等常见战创伤的舰上手术，流畅的战救技能得到了考评组的肯定。

海味十足的卫勤演练，只是该校“为战育人”的一个缩影。

布新局，开新篇。转型重塑以来，该校新一届党委班子加快构建“备战牵引、向海转型、四基支撑、双轮驱动”转型发展新格局，并使之成为全校师生的奋斗目标。

以实战化、基地化教学转型为契机，该校形成了“大一当兵锻炼、大二航海实习、大三特色课目、大四部队实践、大五综合演练”的学员全程军事训练体系。构建起军事医学实战化特色课程体系，新开设13门、增加450学时的海军医学特色课程。在学科设置上，瞄准战场需求进行了重新规划，新设了特种作战医学、海军航空生理心理学、海洋生物医药学等一系列军事特色学科。

除了把卫勤演练搬到海上，他们还把学员暑期实习和当兵锻炼都搬到了海上舰上，为教学训练注入海味、战味。每年的军事训练月中，野外拉练驻训、战救技能夜训、长距离武装泅渡等一系列活动开展得热火朝天，由本科学员组成的“勇士”“海狼”“战救”3支突击队在校际军事比武中屡获佳绩。

着眼“晓于实战”，师资队伍更要过硬。近年来，不少具有参加和谐使命、远洋护航、援鄂抗疫等任务经验的教员走上讲台，结合“冒着热气”的实战案例进行教学，让培育打仗型人才的氛围从“教之初”就浓郁起来。

今年年初，该校军事医学专家主讲的《舰艇辐射医学防护》《岛礁与舰船有害生物防控》《海军常用针灸推拿技术》等精品课程，通过了上级立项的在线课程评审验收。与此同时，这一系列精品课程还将通过军事职业教育平台上线，与海军基层部队实现优质教学资源共享。

为兵服务，卫勤保障对接备战一线

翻开该校第二附属医院全科医学科主任黄海的工作记录本，各种卫勤保障任务满满当当——2018年出海远航执行“和谐使命”任务，2019年赴南海岛礁执行卫勤保障任务，2020年赴武汉执行援鄂抗疫任务，2022年4月又启程奔赴新的任务。

近年来，像黄海这样连年外出执行任务的官兵，在该校和附属医院并不少见，有的专家3年内在海上舰上的总天数超过700天，有的文职人员入职后就参加长远航任务。如今，分批次执行各类任务已成为全校官兵的常态，每年在外执行任务的官兵人数超过600人次。

着眼执行任务的新拓展，该校党委带领全校官兵扛起了使命重托——坚持海军转型建设拓展到哪里，卫勤保障就跟进到哪里；坚持海军兵力部署运用到哪里，卫勤保障就前出到哪里；坚持应急应战号令指向到哪里，卫勤保障就挺进到哪里。

紧跟海军转型发展步伐，该校常态派驻精锐力量，常年执行“和谐使命”任务，随和平方舟医院船远渡重洋播撒真情大爱，创下多项海外医疗服务新纪录；圆满完成海外驻训、岛礁换防、远洋护航、援柬帮带等重大卫勤保障任务；2020年初，依令派出2批次320名白衣战士驰援武汉抗击疫情，同年组织全军首支援外专家组执行援缅抗疫任务，为打赢疫情防控阻击战贡献了“深蓝力量”。

逆行出征，履行使命的例子不胜枚举；走进基层，服务官兵的步履从未停歇。

记者看到，组织一流专家深入一线部队开展“健康海疆行”，已成为该校“为兵服务”的特色品牌。去年7月，他们组织院士专家医疗队服务基层官兵12000余人次，向部队赠送了20多万元的药品器械，将优质医疗服务覆盖到海军五大兵种。

据该校领导介绍，他们还建立起了海军疑难疾病会诊中心，多次与护航编队开展远程会诊，同时推进“中医药技术下潜艇”等项目与保障任务相结合，着力解决舰载机飞行员和潜艇艇员生理训练、理疗康复等问题，为新质战斗力生成贡献力量。

为海而研，科技创新彰显深蓝特色

今年春节前，中国工程院院士、该校著名消化内科专家李兆申在海疆巡诊时，带着自主研发的便携式野战内镜，登上某舰实地检验新设备为官兵诊疗的效果。

“一项科研攻关，至少解决一个战场难题。”该校领导说。

在研究部署新一轮科研发展规划时，该校党委“一班人”提出，要紧盯战场急需、部队急用、国家急备的重大需求，全面加快医学科研攻关，既要凸显创新的深蓝辨识度，也要强化成果的战场贡献率。

该校先后论证形成了“7大模块”军事医学科研方向，将科研重心转向海军特种医学、海上卫勤保障、远海战伤救治、深潜援潜救生等特色方向，在课题申报、成果转化、职称评审等方面向军事类项目倾斜，从机制上不断激发科研创新活力。

2019年9月，两名重度烧伤的战士，从该校第一附属医院烧伤外科痊愈。著名烧伤外科专家夏照帆院士应用自主研发的“战创伤精准创面管理技术”，成功为两名烧伤面积达80%的重伤员植皮。当年年底，这项技术获得军队科技进步一等奖。评审专家认为，该课题“用创新力服务战斗力”的导向十分鲜明。

利用该校专家研制的新型潜艇艇员脱险装具系统，艇员在试验中90秒内快速上浮194.6米，一举打破世界纪录。此外，新研发的实兵交战战救训练系统、潜用气体分析仪、舰载机飞行员视觉专用检测仪等9项成果已列装部队。

记者注意到，在转隶海军5周年之际，这所军医大学交出一份亮眼榜单。

“十三五”以来，该校总共获得国家科技进步一等奖1项、二等奖16项。其中，获得一等奖的海洋军事医学成果聚焦海上作战伤病救治关键技术，从立项起就整合了海战伤救治、航海医学、生物防御等优势学科力量，并由战创伤救治经验丰富的神经外科专家侯立军教授牵头攻关，攻克了海战中颅脑致死性损伤的关键性技术难题。同时，成功举办了西太平洋海军论坛医学研讨会，在部队推广9个军队特需药品成果，聚焦深蓝的创新之路越走越宽。(王泽锋 记者 张 强)

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