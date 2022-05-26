近日网友爆料，有清华博士生报考湖南省长沙市岳麓区协警岗位，而招考单位当时说她没考上，“因为她还没毕业”。随后就开始了一波波反转：清华大学回应，学籍库查无此人；长沙当地回应，当事人本科毕业于山东一所二本学院，“经常臆想在清华大学读博士”，包括本次协警报考，也是用“清华博士”的名义填报。

看来整件事就是个乌龙，一个由报考人员不诚实引发的舆论过山车。随着各方澄清到位，事件似乎告一段落，各方都可以“松一口气”，那些原有的秩序并没有被打破：名校博士并没有去考协警更没有落榜，那些学历预设、职业预设还依然存在。

不过，这些预设恐怕也是摇摇晃晃了，谁敢保证下次不会真的出现类似情况呢？一些新闻或许可做注脚，这段时间广东省河源市和平县、江苏省盐城市阜宁县、浙江省丽水市遂昌县纷纷引进了一大批名校毕业生，北大博士、海归硕士也去当了城管……这些都引发了舆论的密集关注。

这些地方的具体情形或许有差异，戏剧性比“清华博士考协警”也稍微弱些，但不可否认舆论关注的逻辑都是类似的：名校毕业生，选择了意料之外的职业。

无论以什么样的角度来合理化解释这种现象——是人各有志、特殊热爱，还是地方引才有诚意——有一点是没法否认的：这些事件一定会成为热点，因为它们符合热点事件传播的基本属性——反常、新奇。

这种阅读心理，是没法抹去的。这种就业观念，可以说是“传统”，如果尖锐些还可以说是“过时”，但这就是“现实”。没法想象如果去采访一个即将高考的学生，问他的梦想是什么，他的回答会是新闻中讲述的“现实”吗？

人们对于名校毕业的未来、职业理想的憧憬其实很固化，即实现一种稳定的预期，这也是人们努力的动力和意义所在。人们持之以恒的努力，就是为了一个远大而开阔的目标。如果这种“天道酬勤”的因果路径总是被打破，那也不难想象会雕刻出怎样的人生观。

所以，即便“清华博士考协警”是个乌龙，其引发的连锁反应依然值得琢磨。本是相关单位自己审核的事务，却动用了不少的公共资源。人们在这种事上很纠结也很敏感，对一个不能相信、不愿相信又害怕相信的事，反反复复地确证，把一个几乎没有新闻价值的招考，变成了新闻的头条热点。

关注这条新闻的，相信绝不只是名校的高学历毕业生。普通人关注“头部”人才的前途，也就是关注自己的前途；名校毕业生的去向，也会影响到自己的去向。当顶着名校光环的毕业生，如“下凡”一般地到来，那自己又该去哪呢？

最后的反转也很有意思，当事人是一位二本院校毕业生。那么二本院校毕业生考协警，就能完全心安理得地接受？别忘了，这是个学历要求低且无编制的岗位。相信每一位二本院校的毕业生，都会从新闻里读出自己的想法。

仍然要说一句，每一位毕业生都可以有自己的选择，脚踏实地地选择职业道路当然是可以的。只不过，社会对朝气蓬勃的年轻人，从来都有一些格外的期待，比如仰望星空、弄潮逐浪等等。从这场乌龙来看，这种期待依然还是存在的，社会还是应当努力去创造这样的空间。

（作者：王子墨）

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