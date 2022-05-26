原标题：他们以“揭榜挂帅”作贺礼给学校庆生

“揭榜挂帅”项目体现了学校指挥棒的导向性作用，对持续提升学校科技攻关、自主创新和社会服务能力都具有重要意义。未来，“揭榜挂帅”机制将成为学校培养高素质领军人才、高水平创新团队的加速器，为学校科研发展注入新动能。

——邢卫红 南京工业大学副校长

记者 金 凤 通讯员 张金凤

有一种继往开来，是在校庆日立下“军令状”，为学校扛起科技攻关、自主创新的使命担当。

5月19日，南京工业大学迎来办学120周年暨合并组建21周年校庆日。当天，该校召开“南京工业大学揭榜挂帅项目启动会”，公布了“钙钛矿发光技术基础科学问题研究”“基于生物集群效应的生物燃料乙醇高效制备技术”“现代木结构防灾减灾关键技术研究”等11项首批榜单任务。

榜单一经挂出，该校先进材料研究院教授王娜娜，生物与制药工程学院教授、中国工程院院士应汉杰与国家生化工程技术研究中心教授陈勇，土木工程学院教授陆伟东等12位重大科研项目带头人即刻揭榜，并与学校分别签约立项。

“揭榜挂帅”让科研攻关更有的放矢

“首批‘揭榜挂帅’项目的榜单任务都非常具有代表性，既是重点产业链创新攻坚、科技攻关的关键问题，也是学校构建大团队、搭建大平台、承接大项目、培育大成果的具体实践。”南京工业大学科研院副院长孙林兵介绍说。比如基于细胞群体效应的连续催化技术，旨在解决传统发酵工业难以连续生产的关键技术问题；秸秆蛋白项目直面我国蛋白饲料紧缺的现实，这些问题都关系国计民生。本次揭榜的12位教授、专家也是各自科研领域的佼佼者、行业的领军人物。

“时代在变迁，如今科研周期越来越长，投入越来越大，科研项目的组织形式与过去相比已是天差地别，重大成果再也不是科研人员单枪匹马就能搞出来的了。”“基于生物集群效应的生物燃料乙醇高效制备技术”项目揭榜人陈勇举了个例子，秸秆蛋白项目就交叉、融合了秸秆预处理、分子改造育种、连续组织培养、分离纯化、产品工程等很多方向领域。现在科研组织需要的是帅才，“揭榜挂帅”项目有助于寻找、培养一批具有组织能力的年轻科研领军人才，培养能够真正凝练科学目标，汇聚学校优势力量，统筹安排、组织协同攻关，尤其是跨学科交叉研究的项目组织者。

“钙钛矿光伏电池宏量制备关键技术研究”项目揭榜人、先进材料研究院教授陈永华说：“‘揭榜挂帅’项目的实施给科研人打了一剂强心针，不仅能够让我们充满信心、心无旁骛地潜心研究，攻关重大科学问题与关键技术，还给我们提供了平台，发挥‘帅’的作用，培养一批有竞争力的产业尖兵。”他表示，其团队将瞄准钙钛矿光伏电池产业化需求，加强前瞻性基础研究，加快攻关钙钛矿光伏电池在宏量制备方面的关键技术，解决印刷钙钛矿活性层的难点，交出满意的“揭榜”答卷。

探索建立更具实效性的科研机制

“‘揭榜挂帅’项目体现了学校指挥棒的导向性作用，对持续提升学校科技攻关、自主创新和社会服务能力都具有重要意义。”南京工业大学副校长邢卫红介绍，为释放创新活力，学校积极探索建立更具实效性的科研机制，在2021年就推进“揭榜挂帅”机制建设，围绕江苏省重点产业链的关键核心技术问题，梳理碳达峰碳中和、前沿新材料、应急装备、生物医药、节能环保等相关领域的技术清单，紧密结合学校优势学科，组织专家对核心科技需求项目池进行科学论证，明确榜单任务及需求目标，细化入榜项目的考核指标，最终遴选出了11项首批榜单任务。

“未来，‘揭榜挂帅’机制将成为学校培养高素质领军人才、高水平创新团队的加速器，使重点项目的攻关得到高效落实和迅速推进，为学校科研发展注入新动能，助力学校科技创新水平‘更上一层楼’。”邢卫红说。

“实施创新攻关的‘揭榜挂帅’机制，既是我国历史智慧在新时期、新形势下的创新性运用，也是遵循科技创新规律、顺应全球科技竞争格局的重要举措。”南京工业大学校长乔旭说，“作为全省高校科技创新和体制机制改革的探路者，学校积极贯彻党中央、国务院重大决策部署，聚焦国家重大战略和重点产业链，顺势而为、主动作为。在重大项目组织管理中引入‘揭榜挂帅’机制，是在深化科技体制机制改革之路上的又一次大胆探索。我们通过‘揭榜挂帅’机制，集众智、汇众力，推动有组织的原始创新，让能者上、智者胜，啃下一个个‘硬骨头’，打赢一场场‘攻坚战’，不断为学校高质量发展培育新优势，为‘强富美高’新江苏现代化建设激活新动能，为实现高水平科技自立自强贡献南京工业大学的智慧和力量。”

据悉，在此次“南京工业大学“揭榜挂帅”项目启动会”上，该校还启动了第二批关于“直接空气碳捕集关键技术研究”等9个“揭榜挂帅”项目，面向全校张榜招贤。

(责编：郝孟佳、孙竞)