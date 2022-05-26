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驻旧金山总领馆发布留学安全提醒（留学服务站）

2022年05月26日08:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电　（记者孙亚慧）5月22日，中国驻旧金山总领馆网站发布重要通知，提醒领区中国留学生注意人身安全。

　　通知中说，近期，一名来自美国东部的中国留学生在美国西部一城市与家人失去联系。我馆对此高度重视，已向警方表达关切，要求其加大搜寻力度，全力寻找失联中国留学生。同时，我馆已协调有关方面协助寻找，并密切关注进展情况，提供一切必要协助。结合此案及近期领区安全形势，特别提醒领区中国留学生注意以下安全事项：

　　一、与国内家人持续保持联系。前往常住地以外地区，要及时告知家人行程安排、具体出行情况，包括入住酒店名称、地址、联系方式等，保持通讯畅通，力争做到每日向家人报平安。如前往无通讯信号的偏远地区，或因故暂时无法与家人联系，应事先告知家人，待通讯信号恢复或可与家人联系时，第一时间主动联系家人，告知安全状况等。

　　二、保持身心健康，遇困难及时求助。以积极心态应对在生活、学业、身体健康等方面遇到的困难，与家人保持良好沟通，必要时主动向家人、朋友或者学校寻求帮助支持。

　　三、切实提高警惕，注意出行人身安全。如遇治安方面危险或突发情况，务必保持冷静，妥善应对，力避发生口角和肢体冲突，确保自身安全，并及时拨打911报警求助。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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