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图书馆里能跨国（阅读时光）

洪海沛
2022年05月26日08:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　作者如今工作所在的奥德河畔法兰克福欧洲大学图书馆。

　　如今，很多人每天醒来头一件事就是看手机，我也不例外。记得小时候的清晨，常常是被屋外的公交车报站声叫醒，那时除了看电视、听广播，我的爱好就是阅读。后来到德国留学时，我去过不少图书馆，它们分别给我留下了独特的记忆。

　　在开姆尼茨工业大学读硕士时，学校图书馆是我常去的地方。德国大学既有很多学生同上的大课，也有人数少、师生互动机会较多的研讨会。有的课上，老师会列出重要参考文献，这类书籍在期末是不许借出的，得去图书馆完成阅读。或许因为开姆尼茨人口不多，这里的图书馆很少坐满，学生没有占座的压力，馆内氛围静谧而平和。

　　与国内不少高校相似，在德学生也有自己的上网账号，它关联着学校电子邮箱、教务系统、课件共享平台、高校虚拟专用网络等。这使得远程使用图书馆资源方便快捷，在家学习时也能登录图书馆网站，下载相关文献资料。

　　留学期间，我常去柏林，因此对首都的一些大学图书馆也很熟悉。比如，洪堡大学市中心校区的图书馆，以格林兄弟的名字命名，陡峭的阶梯形自习室很是壮观。每天有不少学生前去学习，图书馆内一座难求。有趣的是，为了占座，有人短暂离开时甚至会在桌上摆出在德国临时停车时的停车盘，标记离开时间。相比之下，阿德勒斯霍夫校区的图书馆就冷清多了，甚至可以用“地广人稀”来形容。这里是高科技产业园区，图书馆名叫“薛定谔中心”，因为馆名让人联想起“薛定谔的猫”，这里也常被学生开玩笑地称作“猫”。我写论文、找工作时都去过这个图书馆，常常整层都看不到太多人，只有我和无人驾驶的书籍搬运车，享受着这份“独处”时光。

　　现在，我在奥德河畔法兰克福欧洲大学工作。这里位于勃兰登堡州，离柏林很近，安静、适合学习，地处德国和波兰边境。我们大学是这座城市重要的一部分，大学图书馆不仅在河西岸的德国有，河东岸的波兰也有——是与波兹南密茨凯维奇大学合办的图书馆。学生一天内往返于两国之间上课是常有的事，很有意思。

　　对于学生来说，读万卷书的同时行万里路也容易了。比如，983路公交便往返于德波两国之间，学生不仅可以使用跨国的两个图书馆，用学生证还可直接乘坐柏林和勃兰登堡两个州的所有公共交通工具，包括区域火车和这路跨国公交。而今，跟读书时一样，我的员工账号也能远程访问学校的图书馆资源，现在居家办公时就得靠它，仿佛又回到了学生时代。

　　（作者系奥德河畔法兰克福欧洲大学教师，曾留学于德国开姆尼茨工业大学）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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