李芊宇

布达佩斯城市美景。

初 遇

我与布达佩斯这座城市的故事始于2021年9月，260多个日日夜夜，是对影三人的思乡伤感、是不期而遇的温暖惊喜、是柳暗花明的勤奋学习、是砥砺前行的青年愿望……

有人说，人生就是一场场告别，但并不全然是忧伤。有些告别，是泪水与失去；而有些告别，则是人生另一段旅途的开始。或许，如果没有这段出国锻炼的经历，我很难想象自己能有多坚强，成长的到来往往不期而遇。

20岁这一年，在完成了一年的线上课程后，我离开自小生活的城市，来到全然陌生的匈牙利。那是我第一次踏上这片土地，依稀记得那晚的微风，9月初的夜晚透着丝丝凉意。我和朋友拖着行李箱站在机场门口，等待早已联系好的车辆将我们送去公寓。我眯起眼睛，抬头望了望远方的天际线，心中默念：接下来的两年都要在这里度过了，只愿平安喜乐，万事顺意。

初遇布达佩斯已是夏末。记得一个增添了些许凉意的清晨，远处的几声寒鸦鸣叫，打破了黎明的沉寂。我的窗前有棵小树，原本郁郁葱葱，绿意盎然，但好像就是从那天开始，逐渐有了秋意。当我启窗远望，竟发觉已有几片飘零的落叶静卧于窗台。人初到异国他乡，心中惦念的永远是自己来的地方，我思念我远方的故乡。

那段日子，若在街头听到中文歌曲，我便会开心地四处寻找声音来源；我会在中餐馆等餐时和老板畅聊；会因为遇到中文很好的当地人而兴奋不已……我常梦到故乡，在梦里看到那条熟悉的街道、那个陪伴我度过十几年时光的小卖部。梦到母校，梦到好友。醒来后盯着白色的天花板，才意识到我在布达佩斯，离家万里，不禁有些落寞。

甘 甜

正式开学后，课业忙了起来，便没有那么多时间用来想家了，我的生活里逐渐有了许多值得回味的温暖。

“海内存知己，天涯若比邻”，少时读来觉得豁达，如今再读，更多了几分幸福感。中秋夜在异国他乡收到的月饼、周末收到的手工花卷和馄饨、新年第一天手机上一条接一条的祝福、圣诞节时发现门把手悄悄挂上了圣诞礼物……能够拥有知心的朋友，我真的很幸运。

来自陌生人的善意，也让我在异国他乡感受到了温暖。一次，学校的电梯突发故障，所有人困在电梯里无法出去，只能等救援人员来打开电梯门。狭小的空间、嘈杂的人群，我在角落里由于缺氧和低血糖而越来越难受，意识逐渐模糊。电梯里只有我一个中国人，也听不懂匈牙利语，当时的我已经手脚冰凉，不知何时才能被解救出去。

正在这时，身旁一位不相识的匈牙利姑娘发现了我的异样，并告诉电梯里的其他人我可能身体不舒服。“你还好吗？”“你需不需要喝点水或者别的东西？”还有人再次联系电梯维修部门：这里有人身体不舒服，请务必尽快派人来。当时的我脑子很乱，头疼又恶心，但心底涌过了阵阵暖流。终于获救后，大口呼吸新鲜空气的我感觉好了很多，那姑娘给了我一瓶水，在确认我真的没事、不需要去医院后才放心离开。我真的很感谢她，对于一个初来乍到的外国人而言，每一份接收到的善意都会被好好珍藏。

出国后，我曾收到过外公手写的祝福信件，妈妈将信制作成了微信“美篇”后发给了我，还配上了《亲亲我的宝贝》的音乐。外公写道：“外孙漂洋过海，出国留学匈牙利深造，时日已久，不免萦怀挂念。虽学友知己，关爱有加；然背井离乡，远离亲人，仍难免思乡念旧。但求学之路，关系一生，乃属正道。历尽艰苦，终必将修成正果，于终身受益匪浅……”外公的话让我难忘又感动。

当我终于适应了海外的学习节奏，在匈牙利生活步入正轨的时候，我也想给外公写封信。信里面，要告诉他我曾有过的孤单与迷茫，还有之后收获的甘甜与幸福。

（寄自匈牙利）

(责编：郝孟佳、孙竞)