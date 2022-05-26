本报记者 周姝芸

陈意雨在雅盖隆大学克拉科夫孔子学院的虎年迎新活动中，教外国学生写福字。

陈意雨（右二）在国际私法模拟法庭竞赛口头辩论小组赛中。

近日，波兰弗罗茨瓦夫市举行的第15届在波国际学生会议上，颁发了第12届INTERSTUDENT竞赛“2022年波兰最佳国际学生”奖。就读于波兰雅盖隆大学的中国留学生陈意雨因留学期间的突出表现荣获特别奖。

INTERSTUDENT竞赛是由波兰未来教育基金会和波兰学术型大学校长联席会组织的“留学波兰”计划重要组成部分，用以评选出波兰国际学生的优秀代表。他们通常在学术、文化、社会、生态、体育等方面表现出色，并致力于构建文化桥梁，在校内学生群体间具有一定影响力。

留学波兰，攻读法律，参加丰富的校内外活动，向波兰民众讲述中国故事……陈意雨的留学路多彩而充实。日前，本报记者采访了这个大方开朗的中国姑娘，听她讲述自己求学路上的精彩故事。

从茫然失措到游刃有余

“刚到波兰学法律的时候，我并不适应波兰语授课，即便全神贯注也常常听不懂。”陈意雨本科在国内学习波兰语，毕业后申请了雅盖隆大学的法学专业项目，来到波兰留学。法学不易，用波兰语学法学更是难上加难……从上课茫然无措到最终取得优异成绩，陈意雨坦言自己花了不少工夫。

“起初，我上课甚至连记笔记都不能顺利完成。”陈意雨回忆说，“虽然我有4年的本科波兰语学习基础，但波兰教授们语速很快，加之法律学科有很多专业词汇，想跟上课堂节奏真的心有余而力不足。”

学习遇到困难，但陈意雨并不气馁，她从课前、课中、课后等不同环节发力，逐渐摸索出了适合自己的学习方法。“法学院每节课前需要看大量的阅读材料，我会逐字查出不认识的单词，有时会出现每个单词都懂但连起来却不知所云的情况，那就再去对照中文版国际法相关书籍。”陈意雨说，“当时我想尽了办法，上课时用手机录下内容，以便课后重听。课后我常向波兰同学借笔记，也经常给老师发邮件，请教不懂的地方，就这样逐渐掌握了用波兰语学习法律的节奏。”

“在雅盖隆大学，各位老师每周有一个小时的咨询时间面向学生，我是常客。”陈意雨没放过任何巩固自己所学知识的机会，“上课时老师不太可能照顾到所有学生，课后咨询是非常好的学习途径。老师一对一沟通不仅能解疑答惑，也提升了我在专业知识领域的口语表达能力。”

功夫不负有心人，陈意雨的勤奋好学得到了老师同学的一致认可。雅盖隆大学国际私法研究中心的安娜·维索茨卡-巴尔博士这样评价她：“陈意雨用波兰语攻读即便对波兰本地学生来说都很具有挑战性的法学专业，并且取得了优异的成绩。她的态度和热情感染了身边的同学。”

用双语优势讲好中国故事

“让波兰人更加了解中国，是我在雅盖隆大学克拉科夫孔子学院做志愿者的初衷。”陈意雨说，她还在国内学波兰语时，就萌生了这个想法。自己具备双语优势，在海外参与汉语教学活动很合适。

“我的主要工作是给波兰的成年人、小孩上汉语课，组织孔子学院的相关文化活动。比如，之前的孔院迎新活动上，我就带着波兰学生用毛笔写福字、学唱中文歌曲等。”

令陈意雨惊喜的是，教波兰人学习中文的过程中，她也得以从一个全新角度来欣赏汉字的美。“比如，波兰小朋友在绘画时，会用汉字来代替意象。他们画小草时，用‘草字头’来表示；画人的嘴巴时，则写出‘口’字。我看到后既感到意外又很惊喜，原来汉字的魅力还可以通过这种形式来呈现。”

平日里，陈意雨也在与同学的相处中收获了不少欢乐。“波兰学生友善、幽默，他们对中国文化表现出强烈的兴趣。有一次，我讲到了中国七夕节的由来，他们很喜欢牛郎织女的故事，就不停地追问。被大家的学习热情感染，我也愿意多分享中国故事、表达我的观点，帮助他们学习汉语，了解中国文化，也让他们更好地了解中国。”

在陈意雨看来，孔子学院的活动对留学期间自我提升也有很大帮助。“第一次给大家上课时，我站在台上讲话还有些紧张，但随着表达的次数变多，我变得更加自信了。平日里像这样需要当众讲话的场合并不多，这于我而言是难得的锻炼机会。”

在人生之路上乘风破浪

“申请INTERSTUDENT竞赛奖励，需要找学校老师写推荐书。我的老师在推荐书中提到，‘学校里所有人都认识我’，我想这是我能获奖的一个重要原因。”谈及此次获奖，陈意雨认为，“INTERSTUDENT竞赛在评选波兰国际学生的优秀代表时，很注重学生的影响力。仅仅成绩好是不够的，学业之外的活动、成就也很重要。”

在雅盖隆大学学习期间，陈意雨曾获学校“卓越计划”项目下的个人课题研究资金，赴荷兰海牙国际法学院参加暑期项目，并在欧洲法学院完成了两门暑期班课程。就在采访的几天前，陈意雨刚刚代表雅盖隆大学参加了在法国巴黎举办的国际私法模拟法庭竞赛。“虽然没有进决赛，但我对自己的表现感到满意。这是我第一次参赛，刚开始辩论有一些紧张，不过比赛结束后，我的法律基础和逻辑结构都得到了法官的肯定。相比结果，我更看重比赛过程对我的磨炼。”

既要保持优异的学习成绩，又要兼顾课外活动，陈意雨保持充沛精力的“秘诀”令人好奇。“给任务设定截止时间，尽量干脆利落地一次性完成，避免拖延；利用好碎片时间，完成相对琐碎的事情。有效做好时间管理，常常能事半功倍。”她说。

“我最近申请了去荷兰鹿特丹大学的交换项目。”模拟法庭比赛结束后，陈意雨也没有闲下来，“我对国际私法很感兴趣，海牙国际法院就在荷兰。期待能去鹿特丹大学认识更优秀的同学，拓宽自己的知识面，在人生之路上乘风破浪。”

(责编：郝孟佳、孙竞)