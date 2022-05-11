人民网北京5月11日电 （记者何淼）教育部近日发布《关于举办2022年全国职业院校技能大赛的通知》（以下简称《通知》），今年全国职业院校技能大赛将于5月至8月举办。为配合世界职业技术教育发展大会，6月同时举办全国职业院校技能大赛国际赛暨首届世界职业院校技能大赛（以下简称世校赛）。

《通知》介绍，2022年全国职业院校技能大赛将在天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等27个赛区举行，共设102个赛项。其中，中职组10个专业大类，40个赛项；高职组15个专业大类，62个赛项。

《通知》要求，各赛区要严格按照《全国职业院校技能大赛章程》及相关规定开展工作，根据承办地新冠肺炎疫情防控要求有序组织比赛，加强风险防控，确保大赛“公平、优质、高效、廉洁”，同时也为宣传贯彻新修订的《中华人民共和国职业教育法》和世界职业技术教育发展大会的召开营造良好氛围。

据了解，世校赛将在天津和江西南昌举办。比赛项目分为竞赛类和展演类，其中竞赛类设装备制造、交通运输、能源动力与材料、电子与信息技术、财经商贸等5个赛项单元，16个高职赛项；展演类设中国制造与传统文化、能工巧匠、非物质文化项目等3个赛项单元，以现场展演和录播展示等形式，集中展示我国传统与现代技能和文化、新时代职业教育的发展成就等。

世校赛参赛选手以2021年全国职业院校技能大赛国赛获奖选手及鲁班工坊国内外建设院校为主。为促进中外职业教育互融互通、院校交流合作、师生增进友谊，参赛队采用中外“手拉手”组队方式。具体分为中外联队和混合编队两种。

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