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人民网“大学生就业护航计划”正式启动

2022年05月11日13:14 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月11日电 （记者何淼）人民网“大学生就业护航计划”启动仪式暨首批共同发起者我爱我家签约仪式今日以视频方式举行。人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁，我爱我家董事长谢勇线上出席活动并签订合作备忘录。

高校毕业生等青年就业问题，关系到千家万户的期盼与福祉。数据显示，今年高校毕业生规模预计达1076万人，同比增加167万，规模和增量均创历史新高。在严峻就业形势下，人民网启动“大学生就业护航计划”，旨在汇聚各方就业资源，推动招聘企业和求职者双向对接，搭建更宽广的求职对接通道，为毕业生就业提供切实的帮助。

据介绍，本次活动将贯穿今年整个毕业季。人民网将充分发挥平台优势，持续推进“护航计划”：在“人民网+”客户端推出服务专区，为大学生提供各类龙头企业岗位信息、各地方创新创业优惠政策、求职直通优先面试机会等信息与服务；帮助企业和地方组织线上线下专场招聘会、企业进校园、开发区进校园等活动；为大学书记、校长“访企拓岗”提供便利，并组织大学生进行就业观交流探讨，帮助更多青年人才找准定位，缓解结构性就业矛盾，促进高校毕业生更充分、更高质量就业。

同时，人民网还将联合我爱我家点亮大学毕业生“安居梦”。谢勇表示，我爱我家今年将通过多种租房优惠助力毕业生安居乐业，并向大学毕业生提供17000多个职位，涵盖人力资源、财务管理、智能数据、置业顾问等岗位。

作为“护航计划”的重要组成部分，在5月11日—6月30日期间，“人民网+”客户端相关活动页面将以抽奖形式持续送出租房补贴、搬家券、保洁券等多重福利。我爱我家也于日前启动“毕业租房选我爱我家”活动，以租房津贴、租房礼包等多种形式为毕业生提供租房优惠，范围覆盖北京、上海、杭州、南京等23个城市。 

(责编：李依环、熊旭)

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