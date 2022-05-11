原标题：多所名校退出国际大学排名，意味着啥？

最近，有媒体证实，中国人民大学将退出国际大学排名。此外，南京大学校方曾明确，学校发展和学科建设均不再使用国际排名作为重要建设目标。兰州大学也对外表示，未参加过泰晤士高等教育世界大学排名。

多所高校退出国际大学排名，此事迅速在网上引起热议。有网友表示，退出这样的商业化排行榜，才能把更多的心思回归到学术研究上。有人则认为，可以优化自己的评价体系，对排行榜不能全看，也不能不看。

世界大学排名是啥？靠谱吗？

近些年来，一些在全球具有一定社会影响力的大学排行榜在国内受到越来越多关注。目前，全球范围内较为公认的世界大学排行榜有四种，分别为QS世界大学排名、THE泰晤士高等教育世界大学排名、US News世界大学排名以及软科世界大学学术排名(ARWU)。

苏州大学教育学院副教授余庆曾介绍，QS排名强调大学软实力，着重考察学术声誉和雇主对毕业生的评价。THE排名赋予教学、科学研究各30%左右的权重。US News排名强调学术研究，另一项重要指标是学校的整体声誉。ARWU看重科研成果的数量等客观指标，如获诺贝尔奖、菲尔茨奖的数量及在顶级学术期刊的发文数量等。

余庆表示，任何一个大学排行榜都不具有绝对权威性，排名出入较大的原因是其侧重点不同。

此外，也有专家分析，对大学进行或综合或单项的各类排名，对我国高等教育发展曾经起到了一定的积极意义，但在重视过度尤其是与经费等资源配置挂钩后，也带来了不少问题，比如一些排行导向单一扭曲大学功能、主观性指标影响排名等等。

更重要的是，此类排名过多涉及商业操作，不可避免带来客观公正问题的非议，有些国内的大学排行榜还曾经爆出收“咨询费”等人为操纵排名的事件。

专家指出，如何针对有利于高校发展和学科建设来设计大学评估指标，如何引导大学排行的方向，是摆在我们面前的一道难题。

退出大学排行榜意味着啥？专家分析

中国教育科学研究院研究员储朝晖对中新网记者表示，大学的评价是多个维度的，排名只是外显的一种方式。大学排名本身又分媒体排名和学术排名两种，像QS这些实际上主要是媒体排名。在他看来，从世界各国的情况来说，真正的一流大学没有相同的标准，“杰出是不同的杰出，一流也是不同的一流”。

储朝晖表示，过去20多年，一些中国的大学很在意排名，而且很在意国际排名，因此就出现如一些大学跟国外的排名机构相互勾连、进行灰色交易的现象。他认为，应该淡化排名，减少排名的功利性，减少非专业非学术因素对排名的影响。

与此同时，储朝晖也提醒，大学评价在大学发展过程中发挥了关键作用，简单拒绝的方式也不可取。

21世纪教育研究院院长熊丙奇撰文分析，这几所大学对世界大学排名的态度，应该说是一个重大转变。

他认为，大学排行榜其实是对大学的一种社会评价，是受教育者选择大学、社会机构选择合作者的一方面依据，大学可以把大学排名作为学校办学的参考，从中分析办学的进展，存在的不足与问题，但不能“唯排名”。这才是理性对待大学排名的方式。

同时他指出，大学宣布“退出”或者“拒绝”世界大学排行，排行机构不是就不排这所大学了，因为有的排名利用的是公开数据，并不需要学校提供。关键在于，大学不要为“排名”高低而喜忧，自己该怎么办学就怎么办学，坚持自己的定位。如果大学淡化名利，也就不会在意大学排行榜，更不会成为排行榜中的大学，这也有利于引导公众理性对待大学排行榜。(记者 袁秀月)

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