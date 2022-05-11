中新网广州5月10日电 (记者 王坚)广州市防汛防旱防风总指挥部10日晚发布关于该市防暴雨相关措施的通告。该通告称，据预测预报，5月10日至13日，全市将有持续性暴雨到大暴雨，全市面临山洪地质灾害、中小河流洪水、城乡积涝等风险。

该通告表示，经广州市防汛防旱防风总指挥部研究，为确保民众生命财产安全和城市安全，5月10日20时至12日24时，在全市范围内实行如下措施：

全市中小学校、幼儿园停课，校外培训、托幼、托管机构停止服务，寄宿制学校做好在校师生员工的安全保障工作；受洪涝影响的公交线路、地铁线路等交通运输停运；除应急抢险外，所有建设工地、户外工地停工；倡导居家办公，非必要不出行。

通告称，为减少强降雨给民众生活带来的影响，广州市有关部门单位已组织足量粮、油、肉、蛋、奶、菜等生活物资，确保充足的市场供应，各大商超、农贸肉菜市场正常营业。

通告提醒，当前，全市三防形势严峻，请全市广大干部群众按照省委省政府、市委市政府的部署，全民动员、众志成城，切实保障人民生命和财产安全。

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