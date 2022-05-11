在桃杏村，方昱淋（前左）为医护人员在防护服上写姓名。

方昱淋（左）在一户村民家中了解生活情况。

方昱淋在桃杏村的山上进行护林防火巡查。

今年26岁的山西太原小伙方昱淋曾留学澳大利亚，怀揣着对家乡的热爱，他在毕业后选择返乡。2020年底，通过当地的人才引进政策，方昱淋成为太原市万柏林区白家庄街道桃杏村的一名村干部。

今年4月，太原市局部地区发生新冠肺炎疫情，方昱淋工作地所属的街道也出现阳性病例。当时身处其他封控区内的方昱淋主动请缨，克服离家跨区工作的种种障碍，投身抗疫一线。卡口值守、组织全员核酸检测、录入检测数据……回顾这段历程，方昱淋在工作日志里写道：“这会成为我一生最宝贵的财富。我坚信，只要大家众志成城，没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临！”

疫情防控只是基层工作的一个缩影，作为街道办事处里为数不多的大学生之一，方昱淋除了村里的事务以外，还承担了街道的部分工作。工作一年多来，方昱淋也有了自己的心得，“在基层，只要踏踏实实做好每一件小事，就能看到直接的变化。看着村里一天天变好，这不就是最大的意义吗？”

新华社发

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