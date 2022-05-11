毛浩夫正在准备英文讲解稿。

新华社记者 申 宏摄

新华社南昌电 （记者赖星）手持“小蜜蜂”扩音器，笔挺地站在一排排革命旧居旧址旁，介绍井冈山的红色历史……近6年来，毛浩夫已面向海内外游客、学员宣讲了4000余场。

很难想象，这是一名国际金融与贸易专业毕业的“海归”青年。2015年从英国留学归来后，毛浩夫曾在江西省会南昌工作过。在爷爷毛秉华的影响下，他最终选择回到家乡井冈山，成为一名红色讲解员，并兼任江西干部学院特聘教师。

毛浩夫的名字是毛秉华取的，寓意“浩浩齐天大丈夫”。老人希望孙子像当年的革命英雄一样，成为一个于国于民有利之人。

毛秉华曾50年如一日义务宣讲井冈山精神。“爷爷一辈子都在守望井冈山精神，告慰他最好的方式，就是让井冈山精神的火种生生不息、代代相传。”毛浩夫说。

曾经，为了收集井冈山的党史资料，毛秉华退休后，只身踏上了寻找老红军和红军后代的漫漫长路。他跑遍了湘赣两省边界各县农村，还深入赣南、闽西以及广州、北京、长沙、洛阳、汕头等地拜访了32位老红军和红军后代，收集革命文物21件，掌握了大量珍贵的第一手资料。

毛浩夫对井冈山精神的研究同样执着。“只有走进历史深处，聆听历史的回音，才能真正感受井冈山精神的脉搏。”近年来，毛浩夫重走爷爷走过的路，追寻革命足迹，尽可能多地采集一手素材。

在追寻的过程中，毛浩夫愈发读懂了爷爷。下乡调研时，他常常听村民说，曾经也有一位姓毛的老人来过。毛浩夫感到，爷爷自觉践行井冈山精神，深深影响了当地村民。

1989年退休后，毛秉华将大部分退休工资用于义务宣讲井冈山精神。多年来，毛秉华为地震灾区群众、井冈山脱贫事业、贫困学生累计捐款20余万元，被当地老百姓称为井冈山上的“活雷锋”。

与爷爷相比，毛浩夫说自己的接棒之路刚刚起步。受疫情影响，他目前多数时间“宅”在家中研究历史资料，撰写相关教案，忙着设计一堂“旧物初心”的课程。

他和同事们一方面着手联系各地博物馆，希望将相关文物复制件带到江西干部学院课堂，以文物为载体讲述其背后的感人故事；一方面以图、文、视频全媒体的形式展现历史，增进年轻学员们对红色历史的了解和学习兴趣。

“很多教学视频都是我们自己做的，有的是Vlog视角，可以带给学员沉浸式体验，与年轻人产生情感共鸣。”毛浩夫觉得，井冈山精神只有照进现实，才能做到薪火相传。

今年是井冈山革命根据地创建95周年，也是井冈山脱贫摘帽5周年，革命老区早已“旧貌”换“新颜”。

“井冈山上发生的故事，不仅仅是江西的故事，更是中国的故事。”毛浩夫正探索用中、英“双语”向中外游客描述井冈山的昨天和今天，讲好当代中国的精彩故事。

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