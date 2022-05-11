本报记者 张鹏禹

一个生在贫困山区、贫困家庭的平凡女孩是怎样成长为“时代楷模”的？青年人的个人梦想和家国梦想如何结合？什么样的家庭教育能培养出好孩子？这些问题都能在《一个女孩朝前走》中找到答案。

该书聚焦“七一勋章”获得者、时代楷模、全国脱贫攻坚楷模、全国优秀共产党员黄文秀的少年时光，用纪实笔法记录下一个自强自立的壮族女孩在父母亲人、社会邻里关爱下，在时代阳光照耀下的真实成长经历。

2019年6月，黄文秀同志因公殉职，习近平总书记对黄文秀同志先进事迹作出重要指示。河北出版传媒集团、河北少年儿童出版社与儿童文学作家阮梅随即启动了图书策划、采写和编辑出版工作。经过两年精心打磨，《一个女孩朝前走》于2021年7月出版，并入选“2021中国好书”、中宣部2022年向全国青少年推荐百种优秀出版物等。近日，由《文艺报》社、河北出版传媒集团主办的该书作品研讨会举行。

在中国作协创研部主任何向阳看来，大部分读者对“时代楷模”黄文秀已有了解，然而新闻报道之外的黄文秀依然是我们陌生的。在《一个女孩朝前走》中，我们能看到黄文秀的儿童时代，她的哥哥姐姐，她的父亲母亲。“我尤其喜欢这部作品的开头，像童话的开头，写大山里有一个叫德爱村的村子，村里有一个叫柳上屯的屯子，屯里有一户人家，爸爸叫黄忠杰，妈妈叫黄彩勤，以及谁和他们住在一起。我觉得这种童话般的写法文学性很强，成人读者、儿童读者都能被吸引住。”何向阳说。

《一个女孩朝前走》用丰富的细节和朴实的语言讲述了一个邻家女孩的成长之路。书中写黄文秀对未来的坚定，她在高中毕业前在自我鉴定一栏顽皮地写道：“我无法成为一只人人喜欢的‘橘子’，但我一直努力做一只优秀的‘橘子’。”写她对父母的深情，远赴北京求学前夕“来到爸妈房间，将煮好的一碗甜鸡蛋递给妈妈，和爸爸聊到好晚好晚”。黄文秀驻点的百坭村，11个屯星散在大山中，有的甚至间隔十几里山路。书中写她驻村满一年时，汽车仪表盘的里程数正好增加了两万五千公里，黄文秀发朋友圈说：“我心中的长征，驻村一周年愉快！”

与会专家认为，作者用客观的描写和丰沛的情感，还原了黄文秀的人生经历和心路历程，描绘了新时代平凡英雄的成长经历和真实模样，以儿童能够接受的形式，将严肃话题与文学性、艺术性完美结合，呈现出当下主题出版精品图书应有的面貌和质地。

作者阮梅谈及创作体会时表示，还原楷模的成长之路是儿童文学作家的责任。作为儿童纪实文学作品，在采访时的用心用情比后期的构思和写作更重要。她希望本书能帮助它的小读者形成阳光、自信、包容、坚强、乐观、感恩的品德，成为父母放心的孩子，成为合格的公民，成为时代需要的人。

(责编：郝孟佳、孙竞)