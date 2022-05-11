本报电 （记者孙亚慧）5月7日，主题为“海聚湘江、智造未来”的第九届海归论坛在湖南省长沙市正式启动，湖南省留学人员创业启动支持计划项目选拔大赛同步开启。

据了解，本届海归论坛同时在时间跨度和形式内容上实现创新，联合湖南省内大型企事业单位，寻天下英才“揭榜挂帅”，帮助企业解决实际问题。与此同时，通过海归论坛公众号开展“线上云聘”活动，提供线上洽谈及对接服务。

此外，组委会为留学生家长设置了“暖心陪伴”活动，帮助留学生家长和青年留学生更全面地了解海外留学、回国求职等热点话题。而通过开展“海归人才潇湘行”等系列活动，也将以实地走访考察等形式，展现湖南最新创业就业环境与人才扶持政策。

本届论坛主体活动将于今年9月举行，其间将举办“开放兴湘海归谈”、“青年海归话发展”、海归人才洽谈会、海归创新创业大赛决赛等活动，发挥“侨”“海”优势，为湖南经济社会高质量发展贡献力量。

值得关注的是，创新创业大赛是每年海归论坛的重头戏。在启动仪式上，湖南省留学人员创业启动支持计划项目选拔大赛同时启动，大赛设置了创业组和创意组两个赛道，创业组主要面向拥有自主知识产权、技术创新性强，具有较强市场潜力且已投入运营的企业；创意组则主要面向具有创新能力和高成长能力，且计划赛后在湖南省注册成立企业的项目。大赛将从5月持续到9月，分为初赛、复赛、决赛三个阶段。获奖项目可获得湖南省多个留创园入驻优惠政策扶持及多平台推介。所有参赛选手可通过海归论坛公众号和致公党湖南省委会官网了解详情，获取大赛报名相关信息。

(责编：孙竞、熊旭)