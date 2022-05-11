本报记者 贾平凡

图为四川营展示营员手工制作的“冰墩墩”集合。

（四川省侨联供图）

图为南非开普特华助中心的小营员陈启乐在完成了“亲情中华·皮影小剧场”江苏网上特色营的直播课程后，与爸爸一起制作皮影，并创意演绎皮影戏《龟兔赛跑》。

（江苏省侨联供图）

江苏营、重庆营、福建营、四川营、广西营、甘肃营、湖南营……3月30日以来，2022“亲情中华·为你讲故事”网上营相继开营。该活动由中国侨联主办，地方各级侨联承办，国内大专院校协办，每月举办一期，每期10天，办营对象为6至18周岁的海外华裔青少年。

新冠肺炎疫情暴发以来，中国侨联在积极支持海外侨胞团结抗疫的同时，连续3年举办网上营活动。一系列寓教于乐、精彩纷呈的中华文化课程，让广大海外华裔青少年学习中文和中华文化的热情更高了。

探索创新 激发学习热情

“今年，‘亲情中华·为你讲故事’的活动名称从‘网上夏令营’改为‘网上营’，鼓励各承办单位将该活动作为一项日常工作，长期组织开展。”谈及2022“亲情中华·为你讲故事”网上营的创新之处，中国侨联文化交流部部长刘奇表示，在内容创新方面，网上营增加了意蕴深远的中国古典诗歌音视频故事、生动有趣的中国传统节气等民俗故事、将历史和探险相结合的《神奇图书馆》系列故事和集中体现中国精神的时代人物故事；在形式创新方面，从学汉字转向学、写汉字并重，从听故事转向讲故事、写故事，在办营期间增加小型竞赛和征稿活动，利用小程序完善报名打卡制度，简化办营流程，增加承办单位办营和营员参营的积极性。

地方各级侨联也积极探索网上营的创新开展办法。

“江苏省侨联在继续推送中国侨联统一课程的同时，着手探索江苏特色文化网络直播课的新思路。”江苏省侨联副主席艾卉表示，今年年初，省侨联对海外侨团、华文学校、省内华侨文化交流基地及各设区市侨联等单位分别进行了有针对性的问卷和电话调研，深入了解海外参营机构的实际需求和省内办营单位的特色资源。在认真分析和研究的基础上，江苏省今年除举办4期常规营外，还将举办20期特色营。

“部分海外华裔青少年没有在当地华文教育机构就读，或者没有华文教育机构组织其参加网上营活动。针对这部分孩子，今年，我们特意依托‘汉语教育云平台’，搭建了网上营活动板块，每日学习课程与微信群同步，并支持网上打卡、视频对话、作业展示、网络辩论、课外拓展、自主反复收听收看课程内容等功能。”四川省侨联经科文化部三级调研员唐珊介绍，在课程设计方面，除了“听”成语、历史、诗词人文地理等经典传统故事外，四川省侨联还为营员们准备了40多个精彩的视频故事以及6节支持回放的直播课。

福建省侨联副主席张瑶表示，“福建省侨联与‘侨’字号学校合作，比如，与福州市华侨小学联手，由学校优秀教师直播授课，并邀请多位专家为营员们精心准备了兼具趣味性、互动性和专业性的直播课堂，大大提升了网上营的学习效果。”

收到福建省侨联的办营通知后，旅菲各校友会联合会第一时间着手准备。“我们在菲律宾五大侨报上刊登了招生公告，吸引130多个孩子报名。为提升学习效果，我们还召开主题办公会，讨论教学方案，对学员按年龄分班管理，分配班主任、任课老师、辅导老师。” 旅菲各校友会联合会2022年网上营教师庄佳怡说：“参加福建营至今，学生和家长热情高涨，反响热烈。”

“亲情中华·为你讲故事”网上营顺利开展，离不开强大的技术支持。

“我校探索以‘汉语教育云平台’为文化传播窗口和教学载体，开启了‘互联网+华文游学’的全新教学模式。”国家开放大学华侨学院常务副院长刁元园介绍，除了组建由国际汉语教育专业背景的6人师资团队外，学院还积极发挥远程信息技术优势，为网上营提供三方面支持：一是实施“云管理”，通过“云平台”实现自主报名、自适应前测、“主题式”学习、成果反馈等功能，解决了海外营员跨时区、多渠道、协同难等问题；二是联建“云资源”，联合川内各级侨联组织和“中国华侨国际文化交流基地”，深入三星堆、都江堰、乐山大佛等文化点位，制作720°全景VR课件，组织营员通过“云绘画”“云书写”“云打卡”“云直播”“云表演”等形式开展线上游学；三是创设“云互动”，建立起“外景老师+内景老师”“课程主讲+体验主讲”的“2+2”双师协同模式。

因地制宜 凸显地域特色

在重庆营，领略巴渝民俗文化和彭水苗族文化的别样魅力；在甘肃营，开启为期10天的丝绸古道探索之旅；在广西营，体验富有“八桂风味”的手工、诗词、舞蹈等线上课程…… 2022“亲情中华·为你讲故事” 网上营的地域特色十分显著。

今年，为了让网上营地域特色更为浓郁，中国侨联采取了一系列措施。刘奇介绍，一是调整常规营课程比例要求，将各省份自选故事的比例由25%调整到50%，鼓励地方侨联通过富有地方特色的音视频故事来展示不同地区的地域特色；二是设置新的故事模块，特别增加了“云游中国”板块，展示在办营活动中制作的优秀地方故事视频；三是试点举办特色活动营，允许有能力的地方侨联以单项活动为基础，举办含有深厚地方文化底蕴、鲜明地域文化特征的特色营。

“城门城门几丈高？三十六丈高。骑大马，带把刀，南京城里操一操。”在2022“亲情中华·游金陵文脉”南京网上特色营，南京市金陵小学教师常慧雯以一首童谣《城门几丈高》开始了“云游明城墙”课程。常慧雯娓娓道来，带领营员们跟着文字、图片和视频，“穿越时空”走进了南京明城墙一个又一个动人故事中。

在江苏网上特色营，有趣的课程不止一项。艾卉介绍，截至目前，江苏省侨联已先后举办了“棋联天下”“讲金陵故事”“水墨动漫”“游金陵文脉”“皮影小剧场”等特色营，得到了海外华教机构、家长和小营员们的普遍欢迎。其中，“亲情中华·皮影小剧场”江苏网上特色营活动，吸引了来自19个国家30家华教机构的1300多名海外华裔青少年报名参加，直播平台点击率达12万次。

今年，福建营第一期课程推出10个小故事和5节直播课。张瑶表示：“在直播课程中，非遗传承人林清韵展示了‘福州三宝’之一的软木画，福建省茶艺师协会会长张雪儿讲述福建茶文化，福建省“非遗”代表性传承人王华南讲述福州地域武术拳种——香店拳，闽菜烹饪大师陈伟杰讲述闽菜故事并传授闽菜技艺等。我们还打造了历史文化课《走近严复校长》，展示福州历史人物对中国近代史的积极影响。”

“爱上大熊猫”“寻味四川”“多彩非遗”“探秘古蜀”“神奇中医药”和“走近巴山蜀水”，是今年四川营组织的6期主题活动。“今年，四川营结合特色鲜明的巴蜀文化，联合全省21个市州，将各地独具特色的‘好味道’‘好风景’‘好山水’等制作成视频故事，让海外华裔青少年‘看’巴山蜀水、‘品’古蜀文明、‘赏’非遗文化、‘读’历史名人，激发他们学习中华文化的兴趣。”唐珊介绍。

“四川山川秀美、人文荟萃，最吸引孩子们的是大熊猫。孩子们都希望到四川熊猫基地实地看看大熊猫。”西班牙乌兰语言学校校长乌兰表示，孩子们看完“寻味四川”直播课后，共同制作了四川特色美食——鱼香肉丝。有些家长也一起看，和孩子们一起找材料，动手做四川菜。这些美食不仅满足了孩子们的胃口，也解了不少家长的乡愁。

做实做细 传播中华文化

“网上营的课堂架起了四川对外交往的友谊之桥，推动海外华裔青少年自觉成为中华优秀文化的积极传承者、中国故事和四川地域文化的生动讲述者、中国与住在国交流互鉴的友好促进者，有利于推动中国、四川与世界各国的友好交流。”唐珊说。

未来，“亲情中华·为你讲故事”网上营将如何助力中华文化传播？刘奇表示，继续增强海外华裔青少年对中华文化的认知，使他们了解中国故事、会讲中国故事；发挥群团组织优势，与各级侨联上下联动，广泛联系侨界群众，扩大办营的覆盖范围；努力在内容上下功夫，建立“亲情中华·为你讲故事”故事内容体系，将中华文化、地方特色、中国精神熔铸其中；树立以青少年为中心的工作思路，创新办营形式，增加一些特色活动，增强活动吸引力，满足网络传播主体、传播载体的多元化需求，将华文教育和中华文化海外传播工作落在实处。

“福建省侨联将在创新活动内容上下功夫。”张瑶表示，一是以“国别分类”为教学导向，以东南亚国家为主体，针对不同中文水平的学员，开设基于各国“个性”需求的线上海外华文师资培训，开发内容多样、难度分阶的华文师资培训课程，培育更多华文“种子教师”，服务“海上丝绸之路”沿线国家和地区华文教育事业发展；二是举办富有地域特色的主题文化营。通过深入挖掘不同主题的历史、人文素材，精心打造“福文化”“大漆之美”“寻墩之旅”等品牌活动，以青少年喜闻乐见的方式开展活动，激发营员的文化认同感、故乡归属感和民族自豪感。

“亲情中华·为你讲故事”网上营为“互联网+华文教育”发展提供了重要启示。刁元园介绍，国家开放大学华侨学院将重点做好以下几个方面工作：构建“国际+国内”服务体系，扩大“服务圈”，加强与“一带一路”相关国家合作，参与建设海外学习中心，提供“互联网+华文教育”支持服务与解决方案；推动“资源+平台”内涵建设，加强适应海外华裔学员需求的特色课程、教学资源与智慧学具建设；共建共推共享平台与资源，深化“互联网+华文+职业教育+文化传播”模式探索与实践，助力构建以互联网为基础的汉语家庭传承体系；加强“项目+团队”合作机制，提升影响力，通过项目合作、教学实施、支持服务、实践研究等多元合作模式，完善与海内外华文教育研究机构、涉侨团体的互动交流机制。

(责编：孙竞、熊旭)