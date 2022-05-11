坐落于天山南麓东段的新疆阿克苏地区，是古丝绸之路中道必经地，境内有多个山口直接通往中亚。从汉唐至今，这里留下了无数戍边将士扎根边疆、奉献青春的传奇故事。

2019年1月1日，原武警新疆边防总队阿克苏边防支队官兵退出现役，脱下军装，换上警服，整体转隶为新疆出入境边防检查总站阿克苏边境管理支队。

身份从“边防战士”变成了“移民管理警察”，3年过去了，这支年轻的队伍“戎装虽易、初心未改”，扎根在环境条件艰苦、地理位置偏远的边境地区，继续建功立业。

“边境有我，祖国放心”

从阿克苏市出发，穿过乌什县城，经过牙满苏边境派出所，沿着祖国边境线一路西行，就抵达了别迭里边境警务站。

警务站站长托合提·艾合麦提1986年出生，却是个地道的“老边防”。从2005年参军入伍起，他就一直坚守在祖国的边境线上。2019年，托合提脱下“橄榄绿”，穿上了“移民蓝”，来到别迭里山口，继续承担守边、护边、巡边的重任。

警务站建在海拔2300米的山口上，一年到头都刮风，6级以上的大风都得刮上两个月，吹得人手上、脸上都是裂口。

虽然条件艰苦，但工作却是标准不减、要求不降：查缉过往人员、车辆，一丝不苟；实时查看各点位监控画面，调度周边数个警务站边境防控，快捷高效；指挥联络一至八号驻勤点护边员，开展24小时巡逻任务，有条不紊。

坚守别迭里，每名民警都曾被这个山口狠狠“给过脸色”。

去往界碑边境处踏查路上，车子沿着崎岖的砂石路盘旋而上。随着海拔不断攀升，道路愈发陡峭。行至九道弯处，“之”字形回头弯盘旋上升，路面上的积雪导致车轮打滑，民警下车捧起路边石子铺洒在车轮下，车辆才得以从悬崖边脱困。

48公里的山路走到尽头，别迭里达坂出现在眼前。沿着有1377级台阶的徒步巡逻便道拾级而上，寒风凛冽，眼前白雪皑皑。

年龄最小的哈萨克族小伙儿达尔曼·巴合提江一马当先，高举国旗走在最前面。腿部受过伤的杨小强在两名同事的帮助下，一边攀登一边讲述：“这铁梯是去年10月份才修好的，我们原来上的时候没有梯子、没有路，最后这五六百米，坡太陡、雪又深，爬上去要一个多小时，现在半个小时就上去了。”

几个人扒开埋住界碑的积雪，仔细擦拭，将“中国3”的字样描红。他们认真巡查各种设施，寻找有无非法通行的痕迹。

站在界碑旁，他们高高举起五星红旗，发出铮铮誓言：“我是移民管理警察，担负边境巡逻任务，边境有我，祖国放心！”

“戈壁滩上一样有绚丽的青春”

汽车行驶在天山南麓的托木尔峰脚下，单一色调的戈壁滩一眼望不到边。突然，绿树环抱的阿吐孜边境警务站出现在眼前。

小站不大，5间平房，200来平方米，却被收拾得井井有条。5个身着警服的大男孩迎了出来，他们是清一色的95后。年龄最大的马大松，27岁；年龄最小的杨锐，21岁。待得最久的是杨庆鑫，来自河南周口，2015年当兵入伍，2016年被分配至阿吐孜守边。

2019年年初，杨庆鑫放弃转业退伍回家团圆的机会，选择就地转改。其他4个小伙伴也分别从海南、广西、云南等地转改而来，从士兵“变身”为移民管理警察。

阿吐孜边境警务站是个中心站，主要担负来往边境一线生产作业的车辆和人员的查验查缉工作，同时，协管周边3到5个一般警务站，统筹联系数百名护边员。

从繁华都市来到西域边关，从热闹喧嚣到荒无人烟，血气方刚的小伙子们也有想不通的时候。身份变了，要从原来的“干一阵子”变成“干一辈子”，思想上不免有些波动。他们开始追问自己：坚守在祖国边疆一线，我们能留下些什么？

阿吐孜“戈壁不长草，风吹石头跑”。这里最缺的是绿色，那就先在这戈壁滩上种树吧！

说干就干。从2019年起，每年春秋两季，杨庆鑫带着民警辅警和护边员们齐上阵，在警务站两旁的戈壁滩上种树。他们先捡石头再填土，修筑了两公里长的引水渠，一棵棵栽种，一次次补栽，硬是在戈壁滩上种活了两万棵杨柳，把警务站打造成了花园。

种下的树扮绿了阿吐孜，也为小伙子们的青春增添了色彩，他们把警务站当成了自己的“家”，心也安顿下来。他们说，戈壁滩上一样有绚丽的青春！

“群众有事我来跑，争做老乡贴心人”

“五一”前夕，英阿瓦提边境派出所喜讯连连：派出所被公安部评为“全国优秀公安基层单位”，民警西热爱力·吐尔洪被国家移民管理局授予“成绩突出青年民警”荣誉称号。

接到祝贺电话时，西热爱力正在苏尔滚村地头调解一起浇地纠纷。

村民艾则孜·依麻木尼亚孜在浇灌自家20亩已耕种农田时，一不留神，让大水灌入了相邻地块中，让这一地块播种期推迟一个多星期。西热爱力把两家土地承包人叫到地头，耐心劝说，在西热爱力的调解下，两人握手言和。

1992年出生的西热爱力，刚满30岁，两鬓已生白发。调解处理群众间的矛盾纠纷，已经成为他的工作日常。

西热爱力工作的苏尔滚村警务室，建在靠近边境海拔2000多米的山口处，距离乌什县城55公里，辖苏尔滚村和英买里村，有农牧民4000多人。

群众遇到难事，都会来到警务站。西热爱力的手机，成了群众热线，一天到晚响个不停。

如果说西热爱力是在以突出成绩回报家乡，那么来自福建的小伙陈皓，则是抱着闯世面、砺青春的激情来到新疆的。

2019年，原公安边防部队改革转隶时，21岁的陈皓放弃了留在广东工作的机会，主动申请来到新疆工作，被分到英阿瓦提边境派出所库齐村警务站。一开始，因为语言不通，他总觉得跟群众“热”不起来，开展工作也处处受限。

两年前春节，陈皓回乡探亲，在自家小区看到设置有“爱心驿站”，他动了心：能否在辖区里也建上一个？在得到派出所领导支持后，他当即行动，先向亲朋好友募集了300双雨鞋，发往库齐村。

没想到，就是这些雨鞋，拉近了他跟群众的距离。农忙时节，当地雨水多，下地干农活的老乡们心疼鞋，光脚下地干活，很多人脚会受伤。村里走访时，陈皓会带上几双雨鞋，看到光脚干活的就会帮老人穿上。时间久了，老人们都叫他“好巴郎（好孩子）”。

人头熟了，工作就好开展了。信息收集、矛盾调处，陈皓干得得心应手，他说，在一件件服务群众的小事中，自己得到了认可，有了成就感，也有了扎根边疆的信心和勇气。

“群众有事我来跑，争做老乡贴心人。”英阿瓦提边境派出所教导员李智学说，新时代的移民管理警察，就是要牢记“人民警察为人民”的宗旨，通过真心实意地为群众办实事，来赢得群众的信任和认可，警民一家，共同守护祖国边境地区的和谐稳定。（记者 尚杰 李慧 通讯员 殷华）

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