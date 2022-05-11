本报北京5月10日电 （记者赵兵）为深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，引导和鼓励广大高校毕业生积极响应党和国家号召，勇于到基层一线和艰苦边远地区建功立业，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人，近日，中央宣传部、人力资源和社会保障部联合发布20名2021年“最美基层高校毕业生”先进事迹。

王海洋、史晓刚、刘攀飞、杨晓帅、吴书香、沈富琼、张可、陈玮、林文婕、和倩如、赵剑、秦倩、袁辉、高承龙、郭慧慧、龚钰犇、崔久秀、雍朝斌、戴贝贝、魏静等20名“最美基层高校毕业生”，是新时代基层高校毕业生的优秀代表。他们有的在脱贫攻坚和乡村振兴一线带领群众脱贫致富，有的投身疫情防控和卫生健康事业守护人民生命安全，有的坚守三尺讲台倾情奉献乡村教育，有的科技报国矢志创新攻克技术难关，还有的扎根司法援助、就业帮扶、农业生产、志愿服务等基层一线，在解决群众急难愁盼问题、推进民生事业发展中作出突出贡献，用实际行动诠释了“小我融入大我，青春献给祖国”的责任担当，成为“到基层去、到祖国最需要的地方去”的优秀榜样。

发布仪式以“让青春之花绽放在祖国最需要的地方”为主题，20名“最美基层高校毕业生”围绕学习贯彻“志存高远、脚踏实地，不畏艰难险阻，勇担时代使命”要求，用亲身经历讲述了基层奉献、成长成才、至诚报国的感人故事。中央宣传部、人力资源和社会保障部负责同志为他们颁发了“最美基层高校毕业生”证书。

《 人民日报 》（ 2022年05月11日 05 版）

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