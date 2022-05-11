本报记者 赵 兵

新时代是广大青年成就梦想的时代。当代青年志存高远、脚踏实地，不畏艰难险阻，勇担时代使命。一大批高校毕业生秉持心中的信念，扛起肩头的责任，以聪明才智贡献国家，用所学回报社会，以真情服务群众。

以敢为人先的魄力创新创业

思维活跃、敢于突破、坚韧不拔，是新时代青年应有的品格。优秀基层高校毕业生大胆闯、大胆试，在创新创业的最前线闯出了一片新天地。

史晓刚是一名90后创业者。2015年，史晓刚创立“枭龙科技”，致力于增强现实技术研发及产业化。史晓刚带领团队历经5年，取得核心专利110余项，成功研发多款行业领先的增强现实技术产品。作为一名共产党员，史晓刚带领团队积极履行社会责任，将增强现实技术与红外测温技术融合，研发出穿戴式智能眼镜测温系统，实现了公共场合的无接触体温检测，为疫情防控贡献了一份自己的力量。

18岁的龚钰犇风华正茂，满怀参军报国之志。不料上学路上遭遇车祸，危急时刻，龚钰犇舍己救人，失去了右腿，因此错失了参军的机会。但他身残志坚，忍痛参加高考，并在大学期间一边学习一边创业。2016年，龚钰犇创立烟台大犇网络科技有限公司，通过电商平台销售樱桃、苹果、特色果干等农产品。2017年“双11”期间，公司日销售额突破百万元。“我能重新振作起来，离不开社会对我的帮助。我要把社会对我的关爱传递下去，传递给更多人。”龚钰犇说。秉承“获一笔收益，做一份公益”的信念，龚钰犇每有一笔订单就拿出2％的收益作为爱心捐款。为帮助自闭症儿童康复，龚钰犇还在2019年创立烟台自愈力生物科技有限公司，已为12个自闭症儿童家庭无偿援助30余万元。

凭借深厚学识成为行家里手

奋斗是青春最亮丽的底色。一批批年轻人在校努力学习、刻苦钻研，毕业后积累经验、提升技能，成为各行业和领域的行家里手，在平凡的岗位上写就不平凡的华章。

航空整流罩类零件单件加工时间由180分钟缩短至20分钟，零件一次加工合格率由43％提高到100％；激光焊接单边毛刺去除时间由2分钟缩短至3秒；不锈钢网纹质量与加工效率提高35％……这是苏州长风航空电子有限公司工艺员陈玮改进加工工艺的成绩单。作为高级技师，陈玮将理论和实践相结合，学习借鉴先进生产技术及经验，自制生产装备，改进加工工艺，优化生产流程，为公司节省成本提高效率贡献力量。在提升自我的同时，陈玮还注重接力传承，带领团队共同进步。近两年，陈玮带领团队完成了30多项技术攻关，获得专利8项，带动身边一批年轻人成为技术能手，为生产技术突破作出了贡献。

“除恶务尽，要让物证开口说话。”这是湖南常德市鼎城区公安局刑事科技室副主任戴贝贝不变的信念。毕业于西南政法大学刑事科学技术专业的她，利用专业技能侦查破案，让违法犯罪分子受到法律严惩，最大限度为受害群众挽回损失。2016年以来，以她为主勘查现场333起，利用指纹比中32起案件、提取DNA比中49起案件、利用足迹等痕迹物证串并案件30余起。在勘查中，不仅要面对复杂的现场环境，还要搬运笨重的勘查设备。戴贝贝凭着坚韧和执着，破获一批大案要案，还曾协助破获了一起时隔24年的案件，并被公安部通报表扬，入选全国刑事技术青年人才库。

帮助农户做好家畜防疫工作，既要适应艰苦的工作条件，又要学会和动物打交道，这样的工作，山西太原市尖草坪区畜牧发展中心兽医师赵剑一干就是12年。2010年，赵剑通过“三支一扶”计划来到太原市尖草坪区动物疫病预防控制中心。从最初因为业务不熟练受到质疑，到现在成为实操高手，赵剑用努力赢得了养殖户的认可。十余年来，赵剑先后获得了山西省动物疫病防控先进个人、山西省动物卫生监督工作先进个人等多项荣誉。

学以致用帮群众解决急难愁盼问题

学以致用、实现价值，是广大学子的人生追求，也是他们走出校门后的努力方向。一批高校毕业生带着知识专长来到基层，在解决问题中积累经验，在为民服务中升华自我，让自己的所学发挥更大作用，创造更大的社会效益。

用仁心医术守护群众健康，用无私奉献带领村民摆脱贫困，她就是四川白玉县麻邛乡卫生院院长沈富琼。2009年，从医学院毕业的她来到海拔4000多米的麻邛乡卫生院。高原农牧民看病不方便，沈富琼就和同事们进村送诊。高原天气恶劣，遇到暴雨暴雪或泥石流，沈富琼骑不了摩托，就步行送医；路程遥远，她就带着饼干糌粑，一去就是一整天；遇到农牧民家里困难，她还自掏腰包，免费送药。2017年以来，沈富琼兼任麻邛乡安章村第一书记，白天挨家挨户走访，晚上研究惠民政策，为群众排忧解难。十几年如一日，沈富琼以真心换真情，得到了牧民群众的认可。

2020年2月4日，贵州组建第二批援鄂抗疫医疗队，现任贵州毕节市织金县中医医院内分泌科护士长的雍朝斌第一时间写下申请书。雍朝斌没来得及回家，也没来得及告诉家人，就奔赴武汉。在方舱医院，衣服被汗水浸湿，雍朝斌昼夜奋战，有时长达10个小时不能进食、喝水、上厕所。雍朝斌觉得，在国家最需要的时候，能用专业所学尽一份力，感到无比自豪。

如何结合专业优势，把茶产业做大做强？这是云南农业大学茶学专业研究生毕业的张可开始担任第一书记时萦绕心头的问题。现任陕西汉中市南郑区农产品质检中心主任的张可，2015年以来两次担任第一书记，带领群众脱贫致富。汉中市南郑区法镇沙坝村经济基础薄弱，张可经过调查研究，运用自己的专业知识，动员村民种植茶叶和猕猴桃，并引入企业帮扶。6年时间，村民从不看好不支持，到主动加入，开展茶叶和猕猴桃大规模种植并发展养殖业，沙坝村建成了黑毛茶产业扶贫示范园、茶叶扦插产业园、猕猴桃产业示范园及大闸蟹稻田综合养殖基地，2018年实现了整村脱贫。如今，张可带领村民在乡村振兴的路上继续阔步向前。

提供法律援助，在高承龙看来，再难也值得。2012年，高承龙来到甘肃兰州市红古区法律援助中心工作。多年来，高承龙四处奔走，田间地头、工地现场、医院病房，常常能见到高承龙和律师团队的身影。从接待申请、受理案件录入系统，到指派案件、跟踪案件办理过程，再到回访受援人结案归档、发放案件补助等，对高承龙而言，加班是平常事。10年来，高承龙办结各类法律援助案件近2000件，为近6000名各类受援人提供法律援助，累计挽回损失约3000万元。2018年，高承龙被司法部授予“新时代最美法律服务人”荣誉称号。

《 人民日报 》（ 2022年05月11日 05 版）

(责编：孙竞、熊旭)