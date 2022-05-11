原标题：教授进企业当科特派 河北探索产学研合作新路

科技特派员制度是地方高校产教融合、科教融合的重要抓手。我们依托学科和专业优势，积极协助创新主体开展研发活动、加速技术推广和成果转化、提供科技创新管理等服务，打造出具有“特派”属性、“科技”属性、“服务”属性的新型科技特派员队伍。

胡永琪 河北科技大学副校长

4月23日，科技日报记者来到河北石家庄辰宙智能装备有限公司的智能化生产车间，看到一排排机床正在生产着机器人部件。该公司新研发的地面移动机器人集群定位与规划技术获得了石家庄市重点研发计划项目支持，运用此项新技术开发的新款产品提高了企业销售额。而这些成果离不开河北科技大学机械工程学院教授、科技特派员杨光。

2020年12月，杨光成为对口派驻企业的科技特派员。当时，企业在专业技术人才和关键技术攻关方面遇到了诸多难题。“关键技术解决不了，产品稳定性就很差，产品结构也不合理。”石家庄辰宙智能装备有限公司总经理杜惠斌介绍说。

在结对帮扶后，杨光教授深入企业车间，带领企业技术人员分析技术发展与任务应用中存在的难题。这位科特派提出了移动机器人集群思路，对地面移动机器人底盘机械系统、定位导航系统、集群通讯系统以及电控系统进行了全面优化，还成功解决了不同个体传感器的数据获取、分析、融合技术等难题。杨光帮助企业攻克了一道道技术难关后，机器人对外界环境的适应性提高了，稳定性增强了。“做好科技特派员工作，帮助企业攻克关键技术是第一步，为企业扭亏为盈是第二步，提升企业科技创新能力是第三步。”杨光说。

创新机制，为科特派进企业铺桥架路

如何让科技特派员有效推动企业创新发展？对此，河北科技大学制定了《河北科技大学科技特派员工作指引》，对科特派的工作任务、考核评价和经费支出分别做出相应规定，引导科技特派员多模式、广渠道服务于派驻企业，并成立了“特派员工作室”。

“在选派科技特派员进企派驻帮扶的八个年头里，我们发挥学科优势，选派优秀教师到急需技术支持的企业中去，着力解决企业科技创新的‘最后一公里’问题。”河北科技大学校长朱立光接受科技日报记者采访时说，这不仅促进了高校教师专业化发展，还促进了教学、科研与社会服务的紧密结合。

自2014年以来，河北科技大学选派了10批次335名科技特派员深入企业开展科技帮扶。为深入推进科技特派员制度，该校从化工、材料等院系选派172名优秀教师深入省内急需人才和技术的企业中，开展技术引导、科技扶持和技术人员培训，通过专利许可、技术转让和技术入股等方式为企业解决了诸多关键技术难题，同时还促进了多项科技成果转化为现实生产力。

创新技术，为企业创新注入科技活力

“进企驻派帮扶活动为我们企业持续发展注入了源源不断的科技活力。”受益于科技特派员服务的河北华阳生物科技有限公司总经理冯秀强说，河北科技大学环境科学与工程学院教授段二红带领团队为企业解决了高品质氨基酸中晶型大小和晶型结晶控制技术难点，并完成了结晶过程的自动化控制。他们还采用具有自主知识产权技术设计解决了废气和废水的清洁回收和达标治理难题，实现了废气和废水污染物的节能低碳处理。

同样受益于科技特派员服务的河北富格药业有限公司总经理岳振路说，以河北科技大学有关技术为支撑建立的河北省口服降糖药省级工程技术创新中心2021年通过验收，河北科技大学化学与制药工程学院教授张勇带领企业研发部科研人员筛选出瑞格列奈、伏格列波糖等与现有抗糖尿病治疗优势领域相符的品种进行重点研发攻关。同时，企业也为学校实践教学提供了平台，7年来接纳近两千名学生生产实习。

在河北，科技特派员制度还进一步促进了科研成果转化。近日，河北科技大学纺织服装学院副教授张维帮助河北宁纺集团公司筹建了“河北应急防护面料产业技术研究院”和“河北省绿色纺织技术创新中心”科技创新平台，完成了医用防护面料清洁生产关键技术的研发与产业化。

河北科技大学化学与制药工程学院教授张越与石药集团新诺威制药股份公司开展了“茶碱重结晶新工艺”和“还原工艺优化”项目合作，确定了国外药典未能识别出的ppm级淡绿色未知杂质，新工艺在不改变原生产设备情况下，实现了茶碱中ppm级淡绿色未知杂质的脱除，同时在还原工艺中采用了新型负载催化剂，有效提高了茶碱产品质量。

河北科技大学理学院教授周长杰帮助石家庄仁脉检测技术服务公司完成了“LDAR检测数据管理系统”和“第三方检测实验室业务流程管理系统”的设计与优化，现已上线使用，起到了提高管理效率、降低管理成本的作用。

河北科技大学食品与生物学院教师王勇与河北睿智生物科技公司从底物和催化领域入手协同进行了开放体系下秸秆纤维质向L-乳酸的高效转化研究，结合秸秆纤维质混合水解预处理工艺实现了开放式同步糖化发酵对秸秆纤维质的完全利用。

创新模式，为产学研协同创新打通通道

科技特派员制度为产学研深度融合架起桥梁，为学科创新发展增添新动能。“我们发挥学科专业优势，组织了22名教师担任企业科特派，在科技成果转化和参与经济建设的过程中，锻炼了教师工程实践能力和解决实际问题的能力。” 河北科技大学食品与生物学院院长王英泽介绍说，以问题为导向的科技攻关模式，不仅提升了教师在学科建设、专业建设和课程建设中的创新能力，还提升了企业科技攻关能力、扩大了学科社会影响力。

进企派驻帮扶活动提升了教师发现、分析和解决实际问题的能力。“我们不仅要找到企业的技术需求、人才需求与教育教学之间契合点，更要通过实践提升专业建设、课程建设、教学改革和人才培养等方面的水平。”段二红说，进企派驻帮扶提高了自己教书育人的责任感，自己将以严谨治学的态度培养出更多具有高度职业精神和工程伦理的应用型人才。

科技特派员制度是地方高校产教融合、科教融合的重要抓手。“我们依托学科和专业优势，积极协助创新主体开展研发活动、加速技术推广和成果转化、提供科技创新管理等服务，打造出具有‘特派’属性、‘科技’属性、‘服务’属性的新型科技特派员队伍。”河北科技大学副校长胡永琪告诉记者。

胡永琪还表示，今后，希望有关部门能围绕校企科研需求搭建更多的对接平台，建立开放式信息共享机制，通过科技特派员工作室来提高学校与企业的对接效率。同时，完善校企共建研发平台机制，发挥各自优势，提高科技产品的研发效率。科学制定相应机制，激发科技特派员工作积极性，以及将学生的培养、实习融入企业实践中去，真正做到学、研、用有机结合。(实习记者 陈汝健 通讯员 王 辉)

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