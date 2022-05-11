赵婀娜

随着神舟十三号载人飞行任务取得圆满成功，北京航天飞行控制中心的“北京明白”再一次迎来各方赞誉。这支由9名90后组成的团队，展现了航天科技队伍中青年人的朝气蓬勃与责任担当。

青年时期是从事科研的黄金阶段，从跨越星辰大海，到探索未知奥秘，从通信工程、机械制造，到语言文字、哲学艺术，越来越多的90后、00后在各科研领域一展所长，脚踏实地、开拓创新，不少人还成为所在团队的砥柱中坚。

青年人走上科研创新的大舞台，立大志、担大任，体现了新时代广大青年把握时代潮流和国家需要，敢为人先、敢于突破，以聪明才智贡献国家，以开拓进取服务社会的高远志向，也体现了广大青年在攀登知识高峰中追求卓越，在肩负时代重任时行胜于言，在真刀真枪的实干中成就一番事业的昂扬面貌。

习近平总书记强调：“我国经济社会发展和民生改善比过去任何时候都更加需要科学技术解决方案，都更加需要增强创新这个第一动力。”在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，无论是应对新冠肺炎疫情、气候变化等全球性挑战，还是更大程度激发市场活力和发展内生动力，保持我国经济平稳运行，科技创新均显得尤为迫切。如何更好激发和释放青年人的科研活力，特别是鼓励高校青年学生成为科研创新的生力军，让高校成为人才“高地”和科研创新“高地”，为实现高水平科技自立自强提供有力支撑，已经成为广大高校面临的重要课题。

激发青年，特别是高校青年学子的科研热情是青年科研人才培养的重要基础。这就需要广大高校大力弘扬科学家精神，引导广大青年学子胸怀祖国、服务人民，勇攀高峰、敢为人先，深怀爱国之心，砥砺爱国之志，鼓励广大青年学子从国家急迫需要和长远需求出发，着力解决国家最重大、最关键、最急需的科学技术问题，理想坚定，信念执著，不怕困难，勇于开拓，努力将论文写在祖国最需要的地方。

搭平台、促成长，为帮助青年学子更好成长，还要加快高校前沿科学中心和关键核心技术集成攻关大平台的建设步伐。要强化有组织的科研攻关，让更多科研创新的好苗子从国家科技创新主战场上“冒”出来，从高校科技创新主力军中成长起来。

与此同时，还要加大对青年科研人才的选拔培养和支持力度，完善青年科研人才全链条培养制度，加强高校优秀毕业生接续培养。通过积极举办科技创新大赛、扩大高校学子科技创新项目支持规模等方式，引导和鼓励更多青年学子关注并投身于科研创新，放手让他们到科研一线的重要岗位上锻炼，支持他们挑大梁、当主角，帮助他们在扎实的科研实践中快速成长、早担大任。

当前，科技的飞速发展对于科研创新人才的培养提出了更高的要求，广大高校唯有始终坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，才能真正培养出既对科学葆有好奇心，也具备“把需求问题转化为技术问题”敏感性的优秀科研创新的后备力量。期待在各方的共同努力下，有更多高校青年学子投身科研创新，不断向科学技术广度和深度进军，肩负起历史赋予的科技创新重任，在奋斗中谱写新时代的青春之歌！

《 人民日报 》（ 2022年05月11日 17 版）

(责编：牛镛、杨光宇)