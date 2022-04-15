人民网北京4月15日电 （记者孙竞）为加快推进“双一流”建设，落实立德树人根本任务，培养一流人才，服务国家战略需求，日前，“‘双一流’建设与教育学一流学科建设高端论坛”以线上线下相结合的方式在厦门召开。

中国高等教育学会副会长，教育部原党组成员、副部长林蕙青指出，新一轮一流学科建设既体现了国家对教育学科建设的充分肯定，又体现了新时代教育学学科发展的特殊重要性。在新的历史起点上，教育学一流学科建设要立大局、明大势、成大事、创大业，作出自己独特的、更大的贡献。

林蕙青讲话。中国高等教育学会供图

林蕙青认为，面对教育学一流学科建设存在的问题和挑战，要加以重视并着力解决，要重视中国特色高等教育理论体系建设与创新发展，进一步围绕我国高等教育现代化进程中的基础性、长期性、战略性问题深入研究；要重视开展目标导向下高等教育重大现实问题研究，特别是引导和推动高质量发展阶段我国高校人才培养及教育教学改革；要重视加强高水平的国际交流与合作，把握最新发展趋势和教育改革动向，不断提升合作交流的科学性、前瞻性和针对性；要重视构建升级版的合作网络，着力加强高校教育学科之间、与其他学科及与政府决策、高校教学科研管理等实务部门的合作，创新合作形式，破除体制机制障碍，加快形成教育学科发展新格局。

在此前公布的第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单中，厦门大学新增1个一流学科“教育学”。厦门大学文科资深教授、高等教育发展研究中心名誉主任、教育研究院名誉院长潘懋元先生在发言中表示，一流学科建设是个机遇，也是挑战，值得学界认真研究。“一花独放不是春，百花齐放春满园”，他希望全国六个教育学一流学科建设高校一起努力，带个好头，共创一流。

论坛在厦门大学的会场。中国高等教育学会供图

论坛上，学会学术委员会委员、华东师范大学高等教育研究所所长阎光才，华南师范大学粤港澳大湾区教育发展高等研究院院长卢晓中，清华大学教育研究院院长石中英，北京师范大学教育学部部长朱旭东，东北师范大学研究生院院长邬志辉，华中师范大学教育学院院长雷万鹏，西南大学教育学部部长朱德全，华东师范大学教育学部常务副主任荀渊等专家学者围绕“双一流”建设的国家战略、政策及其实效要求、国际比较、目标及成效评价、大学战略与实践路径以及教育学一流学科建设的理论与实践等议题交流分享。

据悉，论坛由中国高等教育学会、厦门大学高等教育发展研究中心和厦门大学教育研究院共同举办。来自清华大学、北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学等多所高校和研究机构的高等教育领域专家学者以及师生代表百余人与会。

(责编：李依环、丁涛)