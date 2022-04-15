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世界职业教育产教融合博览会将在天津举办

2022年04月15日09:15 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月15日电 （记者何淼）经国务院批准，教育部将在天津举办首届世界职业技术教育发展大会。按照活动部署，将同期举办世界职业教育产教融合博览会（以下简称博览会），博览会由中国职业技术教育学会牵头筹办。

记者从中国职业技术教育学会了解到，本次博览会以“ 大力发展适应新技术和产业变革需要的职业教育”为主题，将设置“省市区展区”“产教科融合展区”“数字教育资源展区”“国际教育展区”四大展区。省市区展区将以省（直辖市、自治区）为单位，由各地教育行政部门牵头、自主策划布展。重点围绕当地产业、科技优势和地方区域经济特色，突出区域性，充分展示职业教育服务当地经济社会发展成就和职业院校办学特色。

产教科融合展区将邀请国内外知名企业、制造业头部企业、高新技术企业与高科技产业中心参展；数字教育资源展区将邀请教育数字化资源和数字化教学平台供应企业参展；国际教育展区将邀请境外职业教育机构（院校）和天津“鲁班工坊”等职业教育国际品牌参展。

据悉，为配合做好疫情防控工作，保障广大参与者的身体健康和生命安全，本届博览会将严格执行国家及地方政府最新疫情防控政策和要求。同时，博览会将采取“线上+线下”相结合的方式举行，设置“云上博览会”平台，采用最新的“3D+360°”数字展览技术，搭建中英双语实时播出平台，实现全天候开放式信息流通和资源共享。

(责编：郝孟佳、丁涛)

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