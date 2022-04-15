原标题：江苏一高校“图书漂流”七年：书香传递中“牵手”同窗情

“图书漂流”活动在江苏大学已经开展了七年，数万本书籍在流动中发挥作用。 江苏大学供图

中新网南京4月14日电 题：江苏一高校“图书漂流”七年：书香传递中“牵手”同窗情

作者 高雅晶 徐珊珊

“你对我们的服务满意吗？”“你觉得在哪些地方还需要增设‘漂流点’？”……在第27个世界读书日即将来临之际，江苏大学图书馆线上开展需求倾向问卷调研，全面开启2022年“图书漂流”系列活动。这项以实现闲置书籍资源共享为目的的“图书漂流”活动，在该校已经开展了七年，数万本书籍在流动中发挥作用。

“零压力”借阅吸引学生

“没有借书证，不需付押金，也没有借阅期限，为的就是树立一种交流、互助、诚信的理念。”据江苏大学图书馆文化传播与发展中心主任周云峰介绍，在“漂流之家”取走“漂流图书”只有一个条件：登记基本信息。

今年3月刚开学，2021级软件工程专业本科生李洋一到校便拖着行李箱直奔“漂流之家”，通过手机视频接受室友的远程“指挥”，一口气拿取多本编程设计、软件应用等方面的教科书。

“‘图书漂流’的这个方式特别好，不仅节省了一笔费用，而且学长、学姐们使用过的都是学校要求学习的书，让我们避免盲目购买，也省去了很多麻烦和时间。”李洋说。

主题式活动让图书“漂得动”

如何让“图书漂流”真正实至名归？自2020年起，“漂流之家”尝试创新形式，围绕开学季、毕业季、考研季、世界读书日等时间点开展主题式“图书漂流”活动，举办社区公益活动，不断满足个性化的阅读需求，实现知识共享。

“近两年，每次考研季的主题活动都能‘漂’出上千册。”“漂流之家”教师耿燕说，很多考研书上写满了笔记，甚至细心地贴着不同颜色的标签，总结了众多复习要点和学习经验。

今年，结合学校疫情防控要求，“漂流之家”计划待条件允许后推出上门取书服务。活动方案几经调整，由原先定时定点“摆摊”变为点对点上门取书。

七年“漂流”，流转率大幅提升

“漂”出去变得容易，“漂”出去的图书如何回收？据了解，工作人员并不主动回收图书。

“建立于信任基础之上的‘图书漂流’，本身即是对学生诚信的肯定。”周云峰表示，不管书“漂”到了什么地方，知识信息都随之传递。

临毕业，2018级动力机械专业本科生龙波前来捐书。他说，“自己曾在这里取用过专业书，现在即将离校，便将闲置的书籍再捐回这里，希望这些工具书能够再继续它们的使命，惠及下一届同学。”

“来自读者，又归于读者”是“漂流之家”一直遵照的原则。据统计，江苏大学“图书漂流”活动七年来共收到捐赠图书6万余册，累计捐出、流通3万余册。2021年，全年“漂”入9431册，“漂”出3991册，近3000人次受助，为师生节约购书经费近百万元。(完)

(责编：郝孟佳、熊旭)