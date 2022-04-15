蒋理

原标题：“强基计划”应以特色培养模式吸引考生

近来，2022年“强基计划”招生陆续启动。据报道，今年强基计划试点由36所扩充到了39所，目前已有超过30所高校发布了今年的“强基计划”招生简章，启动报名工作。

与前两年“强基计划”招生相比，过去以基础学科专业为主，今年部分高校还新增了一些与基础学科关联的新型交叉学科专业和强势学科，突破了单纯基础学科的限制。比如，北京理工大学新增开办不久的智能无人系统技术专业；西北工业大学首次在全国排名靠前的航空航天类专业招生。

新增新型交叉学科专业和强势学科，势必提高“强基计划”招生的吸引力，但对于“强基计划”突破单纯基础学科限制的动态，需理性对待。“强基计划”需坚持试点改革初心——其与2020年之前实施的自主招生的最大不同，就是试点高校不是拿出“热门”“强势”专业“抢生源”，而是致力于招收对基础学科专业有兴趣的学生。这一改革既涵盖改革、也关涉培养，因为该计划明确说明，被“强基计划”录取的学生不得换专业。“强基计划元年”，试点高校的招生专业主要集中在数学、物理、化学、生物及历史、哲学、古文字学等，具有十分鲜明的“强基”特色。

从首年实施情况看，“强基计划”招生并不理想，有的高校甚至没有完成招生计划。究其原因，根本在于基础学科专业对考生的吸引力不如其他所谓“热门”专业。对此，2021年的“强基计划”做出一定的调适，扩大了入围比例并增加了高考后公布高考分数前的考生“确认环节”，相当于扩大了选材面与针对性。但需承认，基础学科专业吸引力不足的问题，依旧存在。

怎么解决这一问题？有建议提出，应该借鉴之前的自主招生做法，给入围“强基计划”的学生一定的降分录取优惠；允许被“强基计划”录取的学生，入学后根据自身的兴趣换专业；在“强基计划”招生中，增加部分强势专业、交叉学科专业招生；等等。

“强基计划”不给入围学生录取优惠，而是以高考成绩作为入围依据，按高考成绩85%+校测成绩15%综合评价录取，并规定不得换专业，就是为了防止部分考生、家长功利对待“强基计划”，把“强基计划”作为进名校的“跳板”。因此，应该坚持以高考成绩作为入围门槛，实施综合评价录取的做法，但可以进一步优化、完善。比如，可以探索部分高校，在高考成绩公布后，自主提出申请“强基计划”的分数要求，达到申请分数要求的学生，可以同时申请若干所高校，由高校独立根据申请学生的高考分数、校测成绩进行综合评价录取，一名学生可以同时获得多张大学录取通知书，并根据录取专业情况进行确认选择。这会进一步扩大学生的选择权，也探索建立多元评价体系。

在“强基计划”中增加交叉学科、强势学科专业，这是拓宽“强基计划”的试点专业范围。是否有利于深入推进“强基计划”，实现“强基计划”的初衷，则要看出发点是什么。“强基计划”的招生专业当然可以调整，如教育部提出的2022年“强基计划”招生专业，就比2020年增加了力学、基础医学、育种等专业。这也是聚焦培养基础学科专业的人才。但从现实看，有的高校希望在“强基计划”招生中，增加部分“热门”专业、“强势”专业，以此吸引考生选择的。这就值得注意了。

说到底，“强基计划”就是针对不少优秀学生对基础学科不感兴趣，基础学科专业人才培养式微而推出的。试点最初阶段招生“遇冷”是在意料之中的。推进这一计划，必须通过提高基础学科专业的人才培养质量，引导考生、家长转变对基础学科专业的认识，并重视在基础教育阶段重视培养学生的基础学科专业兴趣。这需要花时间深耕。

“强基计划”的“看点”不在于高校新增“王牌”“强势”专业招生，而必须聚焦高校怎么探索具有本校特色的基础学科专业人才培养模式，提高基础学科专业的人才培养质量，如给学生创造一流的学习条件，更加注重个性化、国际化教育；另外，围绕“强基计划”，高校要积极参与到高中育人方式改革中，通过面向高中学生开设大学先修课程、向高中学生开放大学实验室组织科创营活动等，培养学生对基础学科的兴趣，立志成为基础学科领域的拔尖人才。

（作者：蒋理，系教育研究者）

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