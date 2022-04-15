章清

原标题：当曼彻斯特大学的硕士成了崔各庄的“城管”

近日，北京某区公布了 2022年公考拟录用人员名单，从这些拟录用人员毕业院校来看，大多是知名高校，其中不乏海内外顶尖高校，从学历构成看 95%以上都是硕士和博士，本科生反而不多。

有媒体注意到，此次公考最“卷”的岗位居然是城管——外交学院、中国社会科学院大学的两名硕士考取了朝外街道的“城管队员”，曼彻斯特大学的一名硕士考取了崔各庄地区的“城管监察岗”，酒仙桥街道的“城市管理执法岗”更是拟录取一名北京大学的博士。

三百六十行，行行出状元。单从个人角度而言，职业选择是每个人的自由，外界无权做出过多的评判，尊重每个人多元化的职业选择，也是社会更包容、市场更细分的体现。

城管，作为治理和维护城市管理秩序的执法者，每天奔走在城市的大街小巷，维护市容秩序、查处乱搭乱建、清理卫生死角，对促进城市畅通有序、良性发展有着举足轻重的作用。但在既往印象中，城管队伍素质参差不齐，部分人员执法简单粗暴，在管理过程中引发公共冲突的事件也时有发生。更多高学历人才的加入，无疑有助于加大城管领域深化改革的步伐，对整个行业的提升大有裨益。

这次公布的公考拟录用名单又一次引发热议，足见社会各界对高学历要求与城管行业传统印象之间，并未达成一致。有人认为，无论是北大博士，还是曼彻斯特大学硕士，都属于高学历人才，应该在更重要的岗位上发挥作用，这样的职位“低配”就是一种内卷。也有人认为，在当下就业环境中，有编制、有户口就是上上之选，安全感是最重要的。

在一个社会中，年轻人特别是毕业于一流院校的高学历人才的职业选择，常常预示着一些行业的发展前景。与前几年高校毕业生就业偏向于互联网、制造业及科技服务业不同，当下的高校毕业生更倾向于稳定的工作。从清华大学发布的2021年毕业生就业质量报告，我们也能看出，清华学子进入体制内的比例明显增加，去往党政机关、事业单位、国有企业的占比分别为15.8%、30.3%、23.8%，合计占比为69.9%。无论是考公热还是考编热，都是这样一种偏好最直观的体现。

体制内的工作，常常给人带来相对稳定的生活预期。但当一个社会中的高学历人才在就业中更多将安全感作为首要考虑因素时，那么整个社会的活力与创新力就容易受到抑制。如果说以往，考上名校、获取高学历、有留学背景，意味着能够开阔眼界，更好地施展自身才华，实现阶层流动，获得社会认同。那么，当安全感成为当下高校毕业生职业选择的优先考虑时，我们不禁想问，引导人力资源流向的价值评价体系是否需要进一步的调整。

毛姆在《月亮与六个便士》中，曾有过一段精彩的描写：“我承认这种生活的社会价值，我也看到了它井然有序的幸福，但是我的血液里却有一种强烈的愿望，渴望一种更狂放不羁的旅途，这种安详宁静的快乐好像有一种让我惊惧不安的东西。”这是一个对社会有特殊观察的智者之言，愿它能助年轻人看得更远。

（作者：章清，系媒体评论员）

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