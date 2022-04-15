原标题：内蒙古呼和浩特启动“十万大学生留呼工程”-光明日报-光明网

今年，内蒙古呼和浩特市将启动实施“十万大学生留呼工程”，通过“丁香扎根计划”，推动实现三年十万大学生留呼就业创业。

据悉，从4月中旬开始，呼和浩特市将结合就业、创业、人才培养等方面重点组织实施“职场引航”“千企万岗”“引贤纳智”等八项行动，为“十万大学生留呼工程”开好局、起好步，全年预计实现大学生留呼就业创业3万人以上。

近日，呼和浩特市将组织“首创助航”行动，对内蒙古自治区大学生创业园、金桥电子商务产业园、和林格尔新区众创空间，开展国家级创业园孵化基地奖补和申报工作；组织实施“马兰花”创业培训计划，完善创业服务与创业培训和创业贷款联动机制，全年实现大学生创业2000人。全面落实创业担保贷款10万元以下免担保和高校毕业生最高50万元的贷款政策，全年为高校毕业生发放贷款5000万元。

同时，呼和浩特市人社局将与内蒙古自治区教育厅、驻呼各高校建立常态化沟通联络制度，合力推进大学生留呼就业创业工作。(本报记者 高平 王潇)

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