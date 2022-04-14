人民网北京4月14日电 （记者孙竞、郝孟佳）日前，教育部等八部门联合印发《新时代基础教育强师计划》。今天上午，教育部召开新闻发布会，介绍《新时代基础教育强师计划》（以下简称《强师计划》）有关情况。

《强师计划》提出，到2025年，建成一批国家师范教育基地，形成一批可复制可推广的教师队伍建设改革经验，培养一批硕士层次中小学教师和教育领军人才；到2035年，构建开放、协同、联动的高水平教师教育体系，建立完善的教师专业发展机制，教师数量和质量基本满足基础教育发展需求，教师队伍整体素质和教育教学水平明显提升，尊师重教蔚然成风。

教育部教师工作司司长任友群介绍，目前，我国各级各类学校共有专任教师1844万人，基础教育教师1586万人，占专任教师总数的86%。基础教育教师是基础的基础、先导的先导，“强师计划”从以下方面进行改革部署——

支持50所左右师范院校加强教学科研设施建设

任友群介绍，目前有215所师范院校、500多所非师范院校参与教师培养，基本形成中国特色教师教育体系。但师范院校的办学水平、保障水平仍待加强，办学条件有待改善。

在国家发展改革委的支持下，实施教育强国推进工程，支持50所左右师范院校加强教学科研设施建设。同时，建设一批国家师范教育基地，加强一流师范大学群和一流教师教育学科群建设。实施师范教育协同提质计划，由高水平师范大学和地方高水平师范院校一起，以组团方式帮助30余所薄弱师范院校加强人才队伍、学科建设。

推进高素质复合型硕士层次高中教师培养试点

《强师计划》提出，实施高素质教师人才培育计划。任友群介绍，在职前培养方面，深化本硕整体设计、分段考核的培养模式改革，推进高素质复合型硕士层次高中教师培养试点。推进部属师范大学公费师范生攻读教育硕士工作。在职发展方面，实施教师精准培训改革，完善自主选学机制，搭建教师培训与学历教育衔接的“立交桥”。加强县级教师发展机构建设，让教师有身边的、高水平的专业发展支持力量。

此外，实施名师名校长领航计划，依托清华大学、北京大学、北京师范大学等培养基地，支持一批政治坚定、情怀深厚、学识扎实、视野开阔的基础教育名师名校长持续发展，成长为引领区域乃至全国教育改革发展的基础教育领域的教育家、大先生。

对乡村教师在职称评聘上实行特殊支持

任友群强调，高质量发展是在均衡基础上的高质量，必须把欠发达地区特别是欠发达地区乡村教师队伍建设摆在突出位置。

实施优师计划，由教育部属师范大学和高水平地方师范院校每年为脱贫县、中西部陆地边境县培养1万名本科层次师范生，这些师范生学习期间享受“两免一补”（免除学费、免缴住宿费，补助生活费），毕业后全部到定向县任教。

对乡村教师在职称评聘上实行特殊支持，“定向评价、定向使用”，中高级岗位总量控制、比例单列。让乡村教师安居乐业，加强教师周转宿舍建设和住房保障力度，努力实现乡村教师在学校有周转宿舍、在县城有稳定住房。

绩效工资分配向班主任、一线教师等倾斜

任友群提出，以教育评价改革为牵引，推动教师队伍由管理向治理转变。在教师资格、入职、考核等工作中，严格落实师德师风第一标准。

深化职称改革，实行分类评价。绩效工资分配向班主任、教育教学效果突出的一线教师、从事特殊教育随班就读工作的教师倾斜。改进师范院校评价，强化师范院校教育教学评估和相关学科评估的师范特色，探索师范类“双一流”建设评价机制。开展国家教师队伍建设改革试点，支持地方政府统筹，贯通教师职前培养、编制、职称岗位、考核评价、在职发展等各环节，推进教师队伍治理综合改革。

实现发达地区和欠发达地区学生“同上一堂课”

任友群介绍，目前教育部正大力推进国家教育数字化战略行动。要抓住机遇，为教师队伍建设赋能，一方面完善国家智慧教育平台的教师专业发展相关功能，另一方面推进人工智能助推教师队伍建设试点行动，提升教师的数字素养，帮助教师掌握并使用信息技术手段改进教学，实现发达地区和欠发达地区学生“同上一堂课”、教师共同“备好一节课”。

同时，多渠道开发汇聚优质的教师数字化学习资源，让更多教师通过信息化的方式共享优质教育教学、教师研修资源。

任友群表示，下一步，将把强师计划的落实作为重中之重，抓好宣传、强化部署、加强督导督促。同时，推动地方党委教育工作领导小组发挥作用，建立多部门协同的落实机制，确保政策落地生根。

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