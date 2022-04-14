人民网北京4月14日电 （记者郝孟佳、孙竞）日前，教育部等八部门联合印发《新时代基础教育强师计划》，教育部今天举办新闻发布会，介绍有关情况。

国家发展改革委社会发展司司长欧晓理参加会议并表示，国家发展改革委始终将加强教师队伍建设作为教育事业的基础工作，统筹教师培养、使用、服务保障全过程，聚焦关键环节、筑牢强师之基，促进教育优先发展。

加强师范院校建设，完善教师培养环境，让源头活水“强起来”

“师范教育是培养教师的教育，是教师队伍的源头活水。师范教育办得好不好，很大程度上决定着教师队伍素质高不高、教育事业发展强不强。”欧晓理介绍，“十三五”期间，国家发展改革委统筹安排中央投资28亿元，支持华东师范大学等38所师范院校建设，整体提升师范院校和师范专业办学水平。

“十四五”期间，国家发展改革委将继续加大对师范院校、师范专业的支持力度，专项支持一批师范院校加强教学科研设施建设，重点支持建设一批国家师范教育基地，有针对性地补齐基础教育师资短板。

加强学校校舍建设，完善教师工作环境，让育人舞台“亮起来”

“学校是传道授业的场所，是教师工作的阵地。”欧晓理说，“十三五”期间，国家发展改革委累计安排中央投资523亿元，支持一大批学前教育、义务教育、普通高中等学校建设，推动我国教育基础设施显著加强，广大教师工作环境显著改善。

“十四五”期间，国家发展改革委将进一步突出重点，集中支持欠发达地区巩固基础教育脱贫攻坚成果，新建改扩建一批公办幼儿园和义务教育学校。工程实施中，将教师办公楼、教学楼、实验楼等作为重要建设内容，要求项目单位优化建设方案，切实保障教师办公用房，努力为教师提供更加良好舒心的教学工作环境。

加强周转用房建设，完善教师居住环境，让住房保障“好起来”

此外，围绕推动解决乡村学校教师“来不了”“留不住”的现实问题，国家发展改革委大力加强了乡村教师周转宿舍建设。从“十二五”起至今，已累计安排中央投资超过了260亿元，支持边远艰苦地区建设了约60万套农村学校教师周转宿舍，累计入住教师超过83万人，有力改善了乡村支教、交流和特岗教师的基本生活条件。

“十四五”期间，通过教育强国推进工程，国家发展改革委继续将教师周转宿舍作为重要建设任务，在已基本解决最困难地区、最急需群体需求的基础上，进一步兜底补短、跟进服务，为广大乡村教师安心从教解决后顾之忧。

在欧晓理看来，通过加强三个建设、完善三个环境，将有力地推动基础教育教师队伍、乃至整个基础教育工作强起来。“下一步，国家发展改革委将进一步贯彻落实中央精神，始终坚持教育优先发展、教师优先保障，加强规划引领、政策激励、资金投入，为广大教师工作、发展、生活，为新时代基础教育提供更加有力的保障。”

(责编：郝孟佳、丁涛)