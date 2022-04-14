原标题：浙江高校抗疫纪实：静态管理下的动态坚守

丽水职业技术学院校园志愿者服务腿脚不便的学生。 应欣睿 摄

“这张照片有点模糊，但大太阳下的送餐人有一颗晶莹剔透的心。”4月13日，记者看到宁波大学一位学生在朋友圈写下这样的文字。照片中，是该校宿管工作人员顶着烈日送餐的身影。

当下，疫情防控形势严峻，浙江多地传来疫情讯息。抗疫“战场”上，很多人难以看见的，是浙江多所高校在静态管理下的动态坚守。

4月12日，宁波大学发布通知，一名教师在居住社区核酸检测中初筛阳性，其在4月8日校内检测及之前的检测中结果均为阴性，且4月9日至今未进校，该校将实行封闭管理。

教学看似停摆，管理虽是静态，但教职工和学生的步伐却没有“静”下来。

已是晚上十点多，几位“送餐员”正坐在路边。在宁波大学实行静态管理的第一天，终于轮到他们吃晚饭了。这几位送餐员，正是该校的年轻老师。

“突然进入静态管理，送餐人手一定不足，学工线的教师志愿者们迅速行动起来，哪里需要就哪里补位。”宁波大学研究生工作部副部长杨厦说，大约从17:30到21:30，他们一共送出了15600多份盒饭。

抗疫时，温暖总是相互的。“现在还需要志愿者吗”“我随叫随到”……记者看到，在宁波大学的一个微信群，学生诸如此类的留言不断被刷屏。

此前，该校辅导员牟嘉琪在钉钉群里通知：根据学校之前制定的预案，招募学生志愿者。短短半个小时，就有180名学生报名。帮学弟学妹“跑腿”保障其上网课需要，在寝室给学生送餐……学生志愿者每天承接着各式各样的“订单”，停摆的校园，就这样动了起来。

“哪有什么岁月静好，只不过是有人为你负重前行。”一位学生在朋友圈写下这样一句话。

幸运的是，13日凌晨，核酸检测结果显示，26412名师生员工全部阴性。第三轮核酸检测将于14日进行。相似的场景，也发生在浙江万里学院。

4月12日上午，浙江万里学院钱湖校区一名学生被检测出新冠病毒初筛阳性。随后，该同学同寝室一名学生又检测出核酸阳性。压力骤然而至。当天，该校在两个校区对20179名师生开启第一轮全员核酸检测。结果于13日凌晨出炉：全部为阴性。

“在确认了除确诊病例全员核酸检测结果为阴性后，按照统一部署，我们启动封控区师生员工统一转移。”浙江万里学院相关负责人表示，凌晨3时许，该校3366名学生员工启动紧急转移，闭环转运至隔离点。

为缓解疫情下学生的紧张、焦虑甚至恐惧情绪，浙江万里学院迅速排摸学生心理状况，筛选需要予以重点关心、关注的对象，并开启线上心理咨询服务，为特殊学生提供心理类药物的配送。

除静态管理之外，防疫不“妨教”，也是高校抗击疫情、动态坚守的重点。

自4月10日起，根据丽水莲都区疫情防控办要求，丽水职业技术学院被划为疫情防范区，该校立刻实行封闭式管理。基于此，该校根据课程需要，启动线上线下混合教学。

如今，该校工程测量技术专业的学生依然在室外进行学习。“受疫情影响，校园道路车辆与人流量更小，对工程测量技术专业的学生做课堂练习反而更有利。”该校工程技术专业教研处主任江金霞说。(作者 童笑雨)

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