原标题：高职生职业素养亟待提升 该如何赋能学生成才增智

“职业素养教育已成为高素质人才培养的重要内容。”4月10日，常州纺织服装职业技术学院党委书记吴访升在接受科技日报记者采访时表示，“我们将通过‘职业素养教育进院校工程’，帮助学生提升职业素养，为学生成长赋能、成才增智，实现学生‘充分发展、人人成才’的培养目标。”

在吴访升看来，随着我国现代职业教育体系建设的不断深化，以及产业转型升级对高素质人才的旺盛需求，高等职业教育已从扩大教育规模，转变为提升教育质量和培养高素质人才。因此，高职学校必须打破传统教育思维，主动转变人才培养方式，培养更多国家、行业和企业需要的复合型高素质应用人才。

记者了解到，高等职业技能人才的培养质量，直接关系到毕业生就业、创业的现实问题。目前企业对人才的需求，已不仅满足于毕业生只掌握一门专业技能，更需要具有解决企业生产、管理和经营问题能力的创新型复合人才。

用常州纺织服装职业技术学院副校长张震宇的话来说：“从目前高职学校学生就业与企业用人现状来看，高职学生综合职业素质的缺失，已成为亟待解决的重要问题。高职院校不应仅追求传统上的高入学率、高升学率、高就业率，而是应该建立起‘职业技能性人才培养+职业素质培养’的高职教育新体系，在保证学生成才的前提下，让学生有着更大的发展空间。”

北京修证公益基金会理事长许琼林介绍，2019年教育部已经在《关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》中明确，高职与中职院校都应该将职业素养课程列为必修课或限选课。

为顺应地方经济发展、加快培养服务国家现代化建设人才，常州纺织服装职业技术学院提出了“强化内涵建设与提升人才培养质量并举”的发展方向，围绕师资队伍建设、教育教学方式、学生创新创业等方面，推出了一系列新举措。

值得一提的是，为提升职业素养教育教学水平，该校着力深化产教融合，与行业、企业共建职教联合体，让行业学院、实训中心、产业教授等，成为培养高技能复合人才的新平台。同时，学校与北京修证公益基金会签订全面合作协议，选派优秀教师参加职业素养教育教学培训。

“今后，我们双方将发挥各自优势，针对目前职业素养教育教学上的难点和问题，不断进行探索实践，以更加丰富的经验、更为深入的研究成果、更为有效的教育方法，全面提升大学生素养，推动我国职业素养教育的高质量发展。”许琼林表示。

吴访升介绍，下一步，学校将以职业素养公益教学点为重要载体，逐步将职业素养教育纳入到学校高素质创新创业型技术技能人才培养全过程，形成以开设职业素养课程为主体，以开展职业素养大讲堂、举办职业素养培训班为两翼，以职业素养创业项目为拓展，构建“一体两翼+创业实践”的职业素养育人体系，并将通过深化课程改革、挖掘教育资源、应用信息技术等，助力学生修身、修心、修行，赋智慧之钥，全面提升学生适应不确定未来社会的综合能力。

◎本报记者 过国忠 通讯员 夏 斌 王 磊

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