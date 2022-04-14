原标题：“学好汉语，走遍天下都不怕”

【记者连线】

对天津职业技术师范大学外国语学院教授高莉莉而言，这已经是她在埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学孔子学院（以下简称“亚大孔院”）担任中方院长的第三个任期了。日前，高莉莉对本报记者谈起她从2010年年底第一次来埃塞工作，其后十几年间亲身参与、见证埃塞中文教育长足发展的经历。看到众多的孔院学生通过学习汉语不仅改变了自己的命运，而且建立起对中国的深厚情感，“我打心底感到高兴”。

自2012年起，天津职业技术师范大学与亚的斯亚贝巴大学合作设立的亚大孔院开始招收中文本科专业学生。办学10年来，已有110名本科生顺利毕业，获得了中国语言与文化学士学位。大部分毕业生目前都活跃在中国与埃塞合作的一线，从事翻译、文秘、管理等工作。亚大孔院2021年10月又获批开设国际中文教育硕士专业，将于今年9月招收第一批硕士研究生，实现埃塞中文学历教育的新突破。

Tsegaye的中文名字是王太思，他是亚大中文系三年级学生。说起自己的学业选择，他抑制不住兴奋之情：“我从小就喜欢学习语言，现在中国和埃塞的关系又这么好，学好中文肯定会有很多更好的就业机会，所以我选专业的时候第一志愿就选择了中文。在孔院中国老师的教导下我进步很快，从她们那里我不仅学会了汉语，还了解了中国的方方面面，更学到了谦虚、守时、友善的品质。总之，能在亚大中文系学习，我觉得很幸运，我以学习汉语为荣！”

马思是埃塞外交部公使衔参赞Masresha的中文名字，他是亚大孔院的第一批毕业生。2010年开始在亚大孔院选修中文时，他凭借优异成绩获得国际中文教育奖学金赴华学习，从外交部的一名普通职员一路升至埃塞驻华使馆商务参赞，还曾取得对外经贸大学工商管理硕士学位，卸任回国后任埃塞外交部亚大司中国事务处处长。一路走来，马思感触良多，“中国是过去40年来全球增长最快的经济体之一，汉语是全球使用人数最多的语言，学习中文不仅开阔了我的视野，也带给我更大的职业发展空间。埃塞和中国有着长期稳定的友好关系，又有很多相似的价值观，埃塞视中国为可信赖的合作伙伴，积极发展与中国的关系是埃塞外交政策中重要的组成部分。学好中文不仅有助于两国的友谊和民心相通，也能为更多像我一样的埃塞人提供更好的发展平台。”他希望将来能有幸担任埃塞驻华大使，为把两国关系推向更高水平而努力。

同属“亚大孔院一期”的Shizee也有个响亮的中文名字：世杰。2012年他高分考入亚大就读社工专业后，听说亚大孔院开设了中文系，不少同学都选择转学中文，他也心动了。“我从小就看李小龙和成龙的电影，中国梦老早就在我幼小的心灵里萌生了，特别想将来能有机会去中国。”于是，他找到高莉莉院长咨询，“高老师给我详细介绍了学习汉语的光明前途，特别是她对我说的一句话，我至今记忆犹新：‘机会都是留给有准备的人。’正是这句话帮助我作出了人生中最明智的决定——改修中文专业，抓住实现自己梦想的机会”。第二学期他就通过了“汉语水平考试三级”，并以课程全优的成绩排名全班第一。

后来，他参加亚大孔院夏令营，获得去中国学习的奖学金，2015年他又作为埃塞赛区第一名赴华参加世界大学生汉语桥决赛，“那是第一次有埃塞选手进入决赛，我既兴奋又自豪”。世杰说，那次比赛令他有机会结识许多来自世界各地的朋友，同时也意识到自己的汉语水平仍有很大的提升空间。毕业六年来，他一直在埃塞中资企业工作，做过翻译、导游、人事经理等。“从中国同事身上，我学到了努力工作、有效管理、责任心和安全意识。这样的工作令我受人尊重，薪水可观、生活无忧，还能帮助家里供两个妹妹上大学，亲朋好友都为我感到骄傲，说我当年转专业的决定无比正确。听说亚大孔院今年要招国际中文教育硕士，现在我一边工作，一边准备考研继续深造。学好汉语，走遍天下都不怕！”

高莉莉告诉记者，亚大孔院自成立以来，已面向埃塞社会和驻埃塞国际组织开展了不同层次、形式多样的中文培训和文化交流活动。她说，语言是交流的纽带，是民心相通的桥梁，随着中国和埃塞全方位伙伴关系的建立，埃塞学习中文的人数越来越多，中文学历教育也日渐成为埃塞大学生青睐有加的选择。今年下半年即将开始招生的亚大国际中文教育硕士项目，就是着眼进一步促进埃塞中文教育本土化发展。此外，埃塞北部一些大学中文系的学生因战乱已停课一年多，现已转入了亚大中文系继续他们的学业。“亚大孔院会尽最大努力帮助他们顺利毕业，并在今后的日子里为埃塞的中文教育承担起更多责任，作出更大的贡献。”

（本报亚的斯亚贝巴4月13日电 本报驻亚的斯亚贝巴记者 戴军）

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