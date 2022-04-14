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2022年大学生志愿服务西部计划启动

2022年04月14日05:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月13日电  （记者杨昊）记者从共青团中央获悉：共青团中央、教育部、财政部、人力资源和社会保障部13日联合召开电视电话会议，部署2022年大学生志愿服务西部计划重点工作。即日起至5月20日，接受普通高等学校应届毕业生或在读研究生报名。

　　会议要求，各级西部计划项目办要高质量抓好招募选拔、“青马工程”西部计划专项和研究生支教团专项等重点工作，将迎接和学习宣传贯彻党的二十大作为贯穿全年的工作主线，巩固拓展党史学习教育成果，推动西部计划志愿者党史学习教育常态化长效化，引导志愿者坚持把党史作为必修课、常修课。严格按照疫情防控要求，做好志愿者疫情防控工作。

　　据悉，西部计划实施19年来，累计招募派遣41万余名大学生志愿者在2000多个县（市、区、旗）基层服务。2022年西部计划全国项目实施规模继续保持在2万人，地方项目预计实施规模超过3万人，分为乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理、服务新疆、服务西藏等7个专项。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月14日 08 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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