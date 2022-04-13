原标题：对外经济贸易大学坚持改革创新 办好“形势与政策”课程

对外经济贸易大学认真学习贯彻习近平总书记在全国高校思想政治工作会议和学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话精神，落实立德树人根本任务，积极推动“形势与政策”课程改革创新，加快课程数字化建设，通过知识传授、能力提升、价值塑造提升学生综合素质能力，努力培养担当民族复兴大任的时代新人。

构建数字化教学新模式，有效突破课程建设难点。针对“形势与政策”课程学生数量大、授课学期长、内容更新快、教学过程管理复杂等难点，积极推进教育信息化、教育资源数字化建设，自主开发“思正学堂”教育教学管理平台和短视频学习小程序，构建“线上+线下”混合式教学模式，所有授课教师、学生和班级实现线上“数字教学”，与线下教学进度和管理要求协调推进，为课程教学质量提升提供一体化解决方案。目前，该平台在线学生累积近1万名，上线班级累积150个，上线课程达100个，学生提交作业近1.5万份，累积在线学习时长达11.2万余小时。

优化授课团队和教学班型，稳步提升课程建设质量。探索构建“校领导示范引领、知名专家学者领衔、专职思政教师主抓、兼职教师辅助”的“四位一体”教学队伍。全体校领导均担任“形势与政策”课程授课教师，聘请多位知名专家学者强化专业领域教育教学效果，由马克思主义学院思政专职教师主抓课程内容设计、统筹教育教学全过程管理，选聘一批兼职教师进行辅助和补充。积极探索“名师大课堂+常规小课堂”相结合的教学班型改革，每学期开设10余期“形势与政策”名师大讲堂，组织开设近50个“形势与政策”常规小课堂，实现授课班级精细化管理，进一步提升课程教学质量，提高课堂“抬头率”和“走心率”。

建好“模块+专题”校本课程，不断丰富课程建设内涵。按照《高校“形势与政策”课教学要点》，精心设计教学内容，组建“全面从严治党”“我国经济社会发展”“港澳台工作”“国际形势与政策”四个模块教学组；开发“习近平总书记的青年情怀”“世界宏观经济形势滚动分析”“高质量共建一带一路”“推动构建人类命运共同体与中国贡献”“讲好新时代的中国故事”等课程。通过教师集体备课和教学研讨等方式，统一组织模块化和专题化教学，进一步提升课程话语体系的社会化国际化阐释能力，推动实现教育教学的现实性、科学性、灵活性的有机融合。

构建统筹协同联动“大格局”，多方汇聚课程建设合力。加强统筹规划，打破学院、学科、专业壁垒，打通马克思主义学院与团学系统的有效衔接，实现多主体密切合作、多方面协同发力。创新“形势与政策”课考核评价方式，鼓励学生以小组集体调研的方式完成课程作业，遴选优秀学习小组进入寒暑假社会实践和学生科研创新团队，选派专兼职教师担任团队指导教师，强化“形势与政策”课程育人链条。通过校内校外、课内课外、线上线下同频共振，优化教书育人方式方法，探索立德树人的“大协同”效应，大力提升“形势与政策”的教育教学效果和思政育人水平。

(责编：郝孟佳、熊旭)