本报北京4月12日电 （记者杨昊）记者从全国妇联获悉：全国妇联、教育部等11个部门近日印发《关于指导推进家庭教育的五年规划 （2021—2025年）》，把构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系、健全学校家庭社会协同育人机制、促进儿童健康成长确立为今后一个时期家庭教育发展的根本目标，推动“十四五”时期家庭教育高质量发展。

规划明确，到2025年，家庭教育立德树人理念更加深入人心，制度体系更加完善，各类家庭教育指导服务阵地数量明显增加，稳定规范专业的指导服务队伍基本建立，公共服务资源供给更加充分，覆盖城乡、公平优质、均衡发展的家庭教育指导服务体系逐步完善，学校家庭社会协同育人的机制更加健全，家庭教育在培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人中发挥更重要的基础性作用。

在巩固发展学校家庭教育指导方面，规划指出，推动中小学、幼儿园普遍建立家长学校，每学期至少组织两次家庭教育指导服务活动，做到有制度、有计划、有师资、有活动、有评估。

《 人民日报 》（ 2022年04月13日 06 版）

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