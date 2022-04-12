陈仕俊

近年来，浙江工商职业技术学院围绕重点任务、关键节点， 推进“三全育人”工作在实践中加强、在创新中发展。学校出台了《全面推进“固基铸魂”深化“三全育人”综合改革实施方案》，全面落实十大育人项目及31项指标任务，初步形成了具有鲜明辨识度的工商案例、工商实践和工商经验，基本构建了内容完善、标准健全、运行科学、保障有力、成效显著的学校思想政治工作体系，形成了富有工商特色的“三全育人”全新格局。

抓牢主力军，从“单”到“全”汇聚全员育人的力量

首先，坚持齐抓共管。建立健全党委统一领导、党政齐抓共管、部门各司其职、多方协调互动、师生共同参与的工作机制。弹好“协奏曲”，将思政教育潜移默化地融入到教学、科研、管理、服务等工作之中。完善学校领导深入基层联接师生制度，校领导主动进课堂、进班级、进寝室、进社团、进网络。定期开展师生思想政治状况动态研判和心理健康问卷调查，建立学生资助服务中心、学业就业创业指导服务中心、心理健康指导中心等机构，各部门协同联动、统筹推进，实现了“教”“管”“服”与育人工作的贯通。

其次，拓展育人维度。以校训为基础，与社会主义核心价值观培育有机融合，做强“厚德讲坛”“明智红学堂”“笃行志愿服务月”等课外育人平台。2021年，学校开展了20期“厚德讲坛”、6期“明智红学堂”的活动，并邀请了亲历长津湖战役的老战士、全国劳模、奥运冠军等嘉宾走上讲台，进一步创新思想教育载体，提升育人效果。

第三，建强思政队伍。学校党委高度重视思想政治理论课对教师和辅导员的引育工作，坚持校外招聘与校内遴选相结合的形式，加大了思政课专任教师和辅导员的配备力度。全校专职思政课教师数量从2020年的20人，增加到现有的38人，师生比从1：558优化到1：350，辅导员师生比例达到1：200。学校还搭建了思政课教师、辅导员成长平台，组织落实思政课教师“1151”培养计划及思政课教师和辅导员专题轮训班。深入推进马院标准化建设和内涵式发展，承担多项省级教改项目并获得教学成果奖。

第四，带动专业教师。学校将“三全育人”政策要求纳入思政课教学、中心组学习、教职工政治学习等学习和工作中，教师立德树人意识不断提高。学校加强师德师风建设，着力培养“四有”好教师；积极推进课程思政建设，遴选重点专业和课程进行集中研究攻关，并出台《课程思政教育元素挖掘指南》。

弘扬主旋律，从“分”到“合”奏响全过程育人的强音

第一，融入校园文化。学校立足所处地区的红色精神谱系，深入推进党史学习教育，全面加强百年校史红色精神学习宣传教育，引导师生守好红色根脉，厚植“爱国爱校”教育情怀。学校开展了学校党委书记给万名师生上党史课、宁波市高校“共同富裕”青年理论主题宣讲等大型主题宣传宣讲活动，校党委领导、校外导师、知名校友、社会各界人士等一起担任红色精神“主讲人”，共同肩负起立德树人的重任，将思政教育从第一课堂向第二课堂延伸，从校园到内外、从线上到线下形成联动机制。

第二，融入日常生活。学校组织开展文明课堂、文明就餐、文明仪表、文明待人、文明离校等文明修身系列活动，着重规范垃圾分类、寝室卫生和烟蒂整治等行为，进一步提升了学校文明形象和师生文明素养。学校设立公寓学生活动坊、公寓党团活动室、公寓朋辈心理辅导站等一批服务场所，在组织辅导员进驻学生公寓的同时，也积极推动思想政治工作“进公寓”。

第三，融入精神根脉。选树优秀师生为典型，组织评选表彰“我心目中的好老师”、“十佳学子”等活动，收集整理103位“工商榜样”先进人物事迹在校内做成长幅集中展示；在“两微三号”等新媒体平台推送各类先进典型事迹，营造比学赶超的氛围。持续开展以“三争创高、五年跨越”为主题的思想大解放、“三风”大转变专项活动，深入整治“三风”（作风、教风和学风），发扬工商精神，增强教师忧患意识、竞争意识、创新意识、干事意识，激发全员的内在动力，打造了院校雷厉风行抓工作、驰而不息抓落实、顽强拼搏抓成果的新气象。

坚守主阵地，从“点”到“面”构筑全方位育人的局面

让校园阵地成为坚固堡垒。学校成立了由党委主要负责人担任组长的思想政治工作领导小组、意识形态工作领导小组、网络安全与信息化领导小组等，全面开展思想政治和安全稳定工作。聚焦重点环节、重点领域、重点时段、重点人员，加大引导和管理力度，守牢守好各类意识形态阵地，妥善处置各类突发事件。

让广阔社会成为生动课堂。把“思政小课堂”同“社会大课堂”结合起来，打造“校地协同、行思并举”的思政课现场教学“融”模式，共同推进余姚梁弄革命烈士陵园等六大基地建设。学校每年组织7000余名师生参加基地“行走的思政课”教学系列活动，实现了授课班级学生全覆盖的任务。

让疫情防控成为鲜活教材。学校组织开展万名学生同上一堂“疫情防控思政”大课，组织学生上好返校复学第一课，让抗疫思政工作成为院校师生入眼入心的一道风景线。学校积极开展“寻找身边的感动”系列活动，讲好抗疫故事；开展“共抗疫情、爱国力行”等主题教育活动，通过各类活动的开展，全方位做好师生爱国主义教育工作。

浩瀚网络成为思政平台。把握好互联网这个“最大变量”，推动“最多跑一次”转向“零跑”，促进线上线下两个教育场的衔接整合，实现“三全育人”和学校事业发展的最大增量。学校成立网络思政工作中心，探索构建“一中心双轨道三驱动四联合五机制”的育人新模式，将“网络育人”贯穿思政工作全过程。此外，学校还推进了“易班”平台建设，建立线上“一站式”学生事务办理大厅，面向学生各类核心业务流程实现了100%线上办理；上线了奖惩助贷、请假、报到、评审等各类服务事项43项，实现了办理各类线上业务3万余次，不断提高师生的信息化体验感与获得感。

面向未来，学校将继续聚焦立德树人，健全长效机制，纵深推进“三全育人”，全面落实“五育并举”，共同绘制“三全育人”的“工笔画”，凝聚全员、全程、全方位培育时代新人的攻坚力量，进而推动学校思想政治工作再上新高地。

（作者系浙江工商职业技术学院党委书记）

(责编：李依环、丁涛)