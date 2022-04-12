戈壁滩上不仅建起了花园，还建起了一所高水平大学。

在“共和国军垦第一城”——新疆生产建设兵团第八师石河子市，一所边疆大学，在20载教育援疆的推动下，先后跻身国家“211工程”重点建设高校、“双一流”建设高校，在祖国的西北边陲谱写了高等教育跨越式发展的生动篇章。

特别是，在今年2月公布的全国第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单上，石河子大学“化学工程与技术”名列其中，再次引发广泛关注。一个从零起步的年轻学科，如何在经济欠发达的边疆地区，始终紧跟世界前沿，不掉队、不落后甚至呈现“领跑态势”？石河子大学化学化工学院给出了答案。

对口支援带来了人才“裂变”

“我们基本上是零起步。”回忆建院之初的情景，化学化工学院院长魏忠说，学院由原石河子大学师范学院化学系、食品学院生物化工教研室以及药学院部分专业合并组建而成，当时教师队伍中仅有两名博士，面临严峻的人才短缺困境。

2005年，教育部启动实施“援疆学科建设计划”，先后安排天津大学、华东理工大学对口支援石河子大学，重点帮助创建与发展化学化工学院。这两所化工学科居国内一流的高校，从千里之外送来源源不断的支援，对刚刚成立的化学化工学院来说，无疑是雪中送炭。

2014年，天津大学的张金利教授作为国家第八批援疆干部，出任石河子大学化学化工学院院长，全面主持学院工作。而早在2007年，两所学校“牵手”不久，他就开始思考并调研兵团产业和石河子大学化工学科发展中存在的问题。

张金利把研究重点放在了兵团支柱产业——氯碱产业发展中存在的催化剂污染问题。他和石河子大学的代斌教授整合了两所高校的科研力量，并联合清华大学、中科院化学所、北京化工大学等多所科研院所的力量，组建了以“氯碱化工清洁生产与产品高值化”为研究方向的教育部创新团队，并斩获“973计划”重大科研攻关项目，在国内掀起了无汞催化剂研发的热潮，也让石河子大学化学化工学院在业界声名鹊起。

在两位领军人才带领下，一支优秀团队在快速会聚。化学化工学院以对口支援为契机，先后以长江学者、兵团特聘专家、绿洲学者等身份陆续聘任了26名高层次专家学者加盟，于锋、李永生、雷志刚等一批行业佼佼者先后加盟学院，拥有博士学位的教师占比提高到八成以上，让一流学科建设有了中坚力量。

科研转化“催生”硕果累累

前不久，从南疆昆玉二二四团和泰新村与十一连南疆区域防风固沙体系研究与应用示范基地传来喜讯，通过使用石河子大学化学化工学院科研团队研制的绿色化学固沙剂，沙地种植的乔、灌木植物及植被长势良好，试验取得阶段性突破。

这种固沙剂是化学化工学院郭旭虹教授团队的研究成果，也是化学化工学院立足边疆主导产业需求，聚焦学科优势和研究特色，开展服务兵团及地方经济社会发展的举措之一。

“我们组建成立了13个一流学科创新团队，重点攻关氯碱化工、煤化工、新材料、绿色农肥药等研究领域，积极服务兵团产业及地方经济发展。”石河子大学化学化工学院党委书记周立说，学院要求师生从实验室走出来，走向工厂车间和田间地头，把科研论文写在兵团大地上，主动扛起帮助农牧职工脱贫致富的职责和使命。

近年来，化学化工学院围绕新疆、兵团产业发展需求，自上而下组织科研，突破了国家自然科学基金重点项目，承担国家重点研发计划课题2项、NSFC（国家自然科学基金委员会）-新疆联合基金4项、国家自然科学基金49项、兵团重大科技计划项目4项，科研立项总经费9692万元；发表高水平期刊论文从“十二五”的181篇提升至585篇，授权国家发明专利48件，在科技成果转化、服务行业发展、学科知识普及等方面发挥了不可替代的作用。

人才“留得下、用得上、干得好”

2021年10月，第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛中，石河子大学化学化工学院教师陈龙指导的“点蚀成金——尖端检测材料的先行者”项目一路过关斩将，摘得高教主赛道中国大陆项目金奖。

这得益于化学化工学院着力构建的新工科人才培养体系。这种培养体系将实践育人、科研育人落实到人才培养的全过程，推动学生走进实验室参与科学研究，走出学校发现问题和解决思路，成立多个以学生为主体的创新创业实验室，提升学生的创新精神和实践能力。

仅2021年，学生获国家级各类奖项20项,省部级77项，获批国家级大学生创新创业训练计划5项，1个项目入选全国大学生创新创业训练计划年会展示。

此外，化学化工学院还通过整班建制联合培养、企业共同培养等方式，订单式制定人才培养方案和课程体系，建立校—校、校—企等多方协同“育人”机制。

对标国内最好的化学工程与技术学科，该院与华东理工大学实施“1+2+1”联合培养创新型人才，累计选送264名本科生赴华东理工大学进行“1+2+1”整班建制联合培养。

学院与新疆天业集团共同开设“屯垦戍边班”，分类实施“卓越工程师”培养，共建自治区产学研联合培养研究生示范基地，定向培养工程实践型专门人才6期134人，受到企业好评。

石河子大学校长代斌说，石河子大学将继续加强一流学科建设工作，培养兵团急需的“留得下、用得上、干得好”的高层次人才，着力打造区域经济社会发展的重要人才中心和创新高地、新疆高等教育的领头羊、兵团聚才引人的“蓄水池”和“中转站”，在兴疆固边中发挥更大的作用。

（本报记者 尚杰 本报通讯员 宿闪闪）

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