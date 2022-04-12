王丹

“你是INTJ还是INFP？”近来，随着一款叫作MBTI的性格测试工具的火爆，正在成为越来越多年轻人对话的开场白。据报道，这款性格测试工具，将人们的性格“分解”为注意力方向、认知方式、判断方式及生活方式4个维度，每个维度生成两种对比类型，排列组合后产生16种由四个字母组成的不同的人格类型，如INTJ、INFP、ENTP等。

多么熟悉的味道！这年头，谁还没做过几款性格测试题呢！灵魂色彩测试、情绪色彩测试、人生卡牌测试、九型人格测试……对于探索自我这件事——暂且不论性格测试是否有效，人们常常乐此不疲。不过，或许还从来没有哪款性格测试像MBTI一样，可以火爆到“被写上名片”的程度。

世界上尚且没有两片完全相同的树叶，复杂的人类性格又怎么可以被简单归类为16面？几十道“二选一”的选择题，真能“一针见血”窥探到一个人性格的本质？如果性格真可以被测试并且一成不变，那岂不是另一种版本的“宿命论”？关于MBTI等性格测试的可信度，其实只要回到常识，并不难得出结论。网上关于揭露这类性格测试“不靠谱”的帖子也不少，不过可能都被其追随者有选择性地忽略了。

性格测试何以成为年轻人新的社交“货币”？最主要的原因或在于，它通过提供一个模糊的坐标系，满足了人们对于自我人生的把控感。测试结果虽然只有四个字母，但却可以由此推及社交、爱情、职业发展等人生多条线程的规划及建议。自我认识的不易，叠加充满不确定性的未来，让任何可能剧透人生的线索都变得充满魅力。这些线索虽然模棱两可、语焉不详，但正是这种模糊创造出了巨大的意义阐释空间，足以让人们将理想自我与理想人生投射其中。

换句话说，性格测试是否准确勾勒出了“现在的我”已变得不再重要，只要描摹出的是“理想的我”就足矣。极简而积极的自我评价，天然具有刺激传播的基因。它让人们高效率完成对一个人贴标签的过程，找到并识别出属于自己的圈层，并以性格测试提供的“标签库”构建出围绕自身的人际关系网络。

也许，对年轻人来说，这不过是一个有趣的分类测试游戏，正如过去长盛不衰的“星座”一样。不过，因为性格测试深度嵌入职场招聘——据报道，不少公司都会将性格测试用在招聘程序中，国内一些高校将MBTI测试纳入就业指导，这就让人不得不对其隐含的“性格也分三六九等”的预设保持警惕。

在社交网络上，围绕性格测试的不同性格类型的鄙视链已经形成并不断固化。性格本无高下之分，然而有人仍得意于自己“拥有”处于性格金字塔顶端的性格，并将之与高能力、高职位相关联。而围绕性格的这种隐形“算法”，正是这类游戏本身所暗示和强化的。更重要的是，这种提取自社会经验的“算法”，正加深一些社会偏见和歧视。在网传的性格金字塔中，善于思考的INTJ性格处于顶端，并被冠以“军师”之誉，而在金字塔庞大的底层，则是“具有奉献精神的保护者”的ISFJ性格，比如“照料者”。这与我们熟悉的“内向=没出息”“外向=探索”偏见何其相似。

性格的匹配，确实是人们在选择伴侣、职业和生活方式的一个参数，但它远没有重要到可以决定一切的程度。作为一种娱乐或消遣，性格测试对于不少人来说，或许是纾解焦虑、“润滑”社交的一种方式。但认真就输了。

对于个体来说，就算有人朝着符合理想自我的测试结果一路奔去，并成功实现了“自我预言”，似也无法信誓旦旦地评判性格的决定力到底几何。毕竟，在这个过程中，对复杂性格和生活经验的理解被遮蔽了。而对以科学管理之名而大规模使用性格测试的用人单位等“甲方”来说，当然也应不拘一“格”降人才。

性格测试里，没有你想要的一劳永逸的人生终极答案。

（原文标题：你会做性格测试吗）

(责编：何淼、熊旭)