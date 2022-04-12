王桂霞

孩子对刷短视频上瘾，成了许多家长头疼的问题。前不久，杭州市多所中学展开的一项调查发现，近九成学生有使用短视频平台的习惯，近一半家长表示孩子或多或少存在沉迷短视频的现象，超半数家长认为短视频成瘾对青少年成长存在严重影响。对短视频的内容顾虑，家长们主要聚焦在负面网红、恶意炒作等方面。（4月11日《人民日报》）

如今，短视频平台上的内容非常繁杂。一旦开始观看，就会让人欲罢不能。孩子对五花八门的短视频内容感兴趣，本是未成年人喜欢新鲜事物、娱乐游戏的天性，也是好奇心、探究能力的驱使，但是因其缺乏辨识力和自控力，所以更容易陷入其中，难以抽离。

现实中，不少家长刷短视频都会成瘾，经常会沉迷其中，一刷就是几个小时，甚至半夜还在刷。成年人心智已经成熟，尚且在短视频的诱惑下，难以自控，也就遑论缺乏自控力的孩子了。未成年人沉迷短视频的情况，与网游上瘾一样，需要有强制性的干预措施，以及行之有效的“戒断机制”，帮助他们摆脱短视频的牵绊。

互联网是流量经济，流量越大，商业价值越高。短视频平台是商业化运营，基于流量利益最大化考虑，会有意迎合用户喜好，根据点击率、停留时间、评论等参数，推送用户最感兴趣、最刺激的内容。而用户在收看喜欢的短视频内容时，往往会保持较长时间的注意力，心理刺激得到满足，如此就会形成恶性循环，逐渐沉迷上瘾。未成年人心智尚未成熟，很容易受到平台的算法操控，花费过多的时间，去观看五花八门的短视频。

长期观看短视频，会给未成年人的学习成长、身心健康带来不利影响，甚至可能让一些人在不健康内容的诱导下误入歧途。解决未成年人刷屏上瘾的问题，除了家长履行监护人责任，做适当引导外，还可借鉴“网游未成年人防沉迷”机制，对短视频平台实施强监管，例如实名制身份验证、限制未成年人刷屏时间、净化内容等，并采取巡查、抽查、举报等监督方法，对平台的违规行为予以严厉惩罚。

未成年人玩网游上瘾、刷短视频上瘾，都是受到内容持续刺激所致。一旦长期使用而养成了习惯，对网游、短视频内容产生很强的依赖性，很难完全戒掉。如果情况比较严重，一些未成年人会因不能玩网游、刷短视频，导致多巴胺分泌减弱，快乐感减弱，出现心理抗拒、情绪低落等状态，甚至产生暴力、自杀自残等极端情况。因此，需要探索适宜的“戒断机制”，在防沉迷系统发生作用时，及时对孩子心理进行干预，避免发生悲剧事件。

家庭和社会要对治理未成年人刷屏上瘾给予足够重视，重点要对未成年人进行教育和引导，帮助孩子认清长时间观看短视频、玩手机的危害性。同时，家长也要以身作则，主动戒掉沉迷网游、短视频的不良习惯，多一些亲子时间，帮助孩子养成户外活动、阅读等健康习惯。

(责编：何淼、熊旭)