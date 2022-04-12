人民网北京4月12日电 （记者李依环）据教育部网站消息，第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛将于今年4月至10月举办，主题为“我敢闯，我会创”。参赛报名时间为4月15日至7月31日，参赛团队可通过登录全国大学生创业服务网等平台进行报名。评审规则将于近期公布。

据悉，本届大赛主体赛事包括高教主赛道、“青年红色筑梦之旅”赛道、职教赛道、萌芽赛道和产业命题赛道，同期还将举行“创撷硕果”——国际大学生创新创业成果展、“创联虹桥”——大赛优秀项目资源对接会、“创享未来”——“新工科、新医科、新农科、新文科”世界高等教育发展校长论坛。

大赛主要采用校级初赛、省级复赛、总决赛三级赛制（不含萌芽赛道以及国际参赛项目）。校级初赛由各院校负责组织，省级复赛由各地负责组织，总决赛由各地按照大赛组委会确定的配额择优遴选推荐项目。大赛组委会将综合考虑各地报名团队数（含邀请国际参赛项目数）、参赛院校数和创新创业教育工作情况等因素分配总决赛名额。

大赛将产生3500个项目入围总决赛（港澳台地区参赛名额单列）。其中高教主赛道2000个（国内项目1500个、国际项目500个）、“青年红色筑梦之旅”赛道500个、职教赛道500个、萌芽赛道200个、产业命题赛道300个。此外，高教主赛道每所高校入选总决赛项目总数不超过5个，“青年红色筑梦之旅”赛道、职教赛道每所院校入选总决赛项目各不超过3个。产业命题赛道每道命题每所院校入选项目总数不超过3个。萌芽赛道每所学校入选全国总决赛的项目总数不超过2个。

教育部高等教育司负责人表示，为助力更多在校大学生项目脱颖而出，本届大赛一是单设本科生参赛组别，让本科生集中在同一“起跑线”赛跑；二是强调在校生原始创新，取消原高教主赛道师生共创组，同时加强参赛项目真实性核查；三是提高本科生项目入围比例，适度提高本科生项目入围总决赛比例；四是注重学生创业实效，关注大学生在创办企业中发挥的作用和贡献度，体现“真创业”“实创业”。

对于赛程安排，记者了解到，今年4月至7月为参赛报名阶段，6月至8月为初赛复赛阶段。总决赛将于10月举行。大赛设金奖、银奖、铜奖，另设省市组织奖、高校集体奖及若干单项奖。入围总决赛的项目将通过网评和会评，择优进入总决赛现场比赛，决出各类奖项。

据介绍，本届大赛由教育部、中央统战部、中央网络安全和信息化委员会办公室、国家发展改革委、工业和信息化部、人力资源社会保障部、农业农村部、中国科学院、中国工程院、国家知识产权局、国家乡村振兴局、共青团中央和重庆市人民政府共同主办，重庆大学承办。

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