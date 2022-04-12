刘振天

原标题：高校办学，不能“一切为考研让路”

2022年我国考研人数450万，占全国应届毕业生总数4成以上，占应届本科毕业生总数6成以上；分数线比去年足足抬高10来分，如愿者不足1/4。

因此，考研难再度引发热议。众多意见中，正面的反面的、赞成的反对的、积极的消极的、批评的建议的，不一而足。实际上，笔者注意到，考研季不仅考生们在忙碌，有些高校也在努力——宣传表彰重奖考研率高的院系、年级、宿舍和个人，为学生开辟可以挑灯夜战的学习场所，食堂医院为考生就餐就医提供便利，更有甚者，那些与考研科目无关的老师睁只眼闭只眼地允许考生缺课，而课业成绩照样合格……一切的一切，都在“为考生着想”、为考研让路。

学校为什么对考研如此热衷？一方面当然是为了学生的发展，另一方面，考研率就是就业率，考上研究生就等于学生就了业，并且是有质量的就业，这是一举两得的事。近些年，伴随着高等教育大众化普及化进程加速，就业压力变大。而就业率正是各种评估、评价、排名的重要指标，如果某一专业学生就业率不理想，没有达到本地或全国平均水平，那么这个专业就可能面临着减招、隔年招甚至停招的危险。这对于“双一流大学”可能影响不大，但对于大量的省属高校尤其是新建本科院校却无异于雪上加霜，这也是为什么一些高校大力劝导学生考研的重要原因。

应不应把学生就业与学生考研直接挂钩，要不要将高校人才培养与就业工作直接挂钩？这个问题，最近几年有过很多讨论。一些专家参照西方高校经验，认为高校不应该关注学生就业问题。笔者认为，高校是否将教育教学与就业一体化考虑，应该从实际出发，依据我国发展的阶段性特点。西方发达国家高校人才培养工作确实不需要考虑学生就业问题，因为其劳动力市场化程度比较高，法律法规体系健全，信息服务体系发达。我们国情与此不同，高等教育发展水平有待提升，人才市场体系、法律体系尚不健全，不能与西方机械比较，大学生就业依然需要国家政策干预和调节，需要高校有计划地开展工作，不能完全交给社会与市场。即使政府和高校做了大量工作，我国大学生就业形势仍面临挑战。因此，国家把保障就业视作重要的民生工程，社会各界必须从讲政治的高度来看待大学生就业，高校应该积极为学生就业提供保障。

与此同时，高校将就业工作直接纳入职责范围，也有利于提高人才培养质量。此前，受传统计划经济体制影响，我国高校人才培养、教育教学、科研工作，都习惯居于象牙塔内，对于学科知识、书本知识、课堂教学轻车熟路，但对社会发展变化、人才市场需求情况关心较少。近年来我们一直倡导，要求高校面向社会开放办学，产教结合、校企合作、科教融合，尤其是21世纪以来，政府对高校进行分类管理和分类评价，以此促进高校分类办学和特色发展，一些地方高校致力于走地方化和培养应用型道路，但课程建设没有同步跟进，依然按照传统模式办学，产学研合作人才培养、协同创新流于形式。笔者多年参与组织地方应用型高校本科教学评估，其中双师队伍、实践教学、校企合作是重要的评价指标，恰恰是这几项指标，专家给出的评分往往最低。高校与企业的合作也普遍不够丰富、深入，对学生综合应用知识解决问题的能力培养较少。因此，把就业作为高校重要工作，可以倒逼高校面向社会开放办学，密切与企业行业的合作。实践证明，已经有一些高校在产学合作教育方面迈出了可喜步伐，取得了重要成果，其学生以高水平应用能力广受用人部门欢迎，给高等教育改革和高质量人才培养带来了一缕春风。

笔者虽然赞同将教育教学与就业联系，但不赞同将考研与就业率联系或直接挂钩。因为考研作为升学目标，与高校办学主体目标并不全然一致，在一定程度上影响既定办学定位和培养目标的实现。我们看到，一些新建院校把学生考研作为重要工作来抓，而其办学定位本是侧重培养应用型人才，其课程体系也是按照应用型目标定位构建的，如果从学生入学开始就仅仅重视与考研相关的几门科目和课程，其他课程要么不开、少开，要么走形式、“放水”，那么，很难为学生建立起完整的知识和能力结构，学生即使成功考取，对今后的学习与工作也会带来不利影响。

我们不反对高校鼓励学生考研，但前提是认真切实地完成培养目标及规定课业任务。希望学校拿出真招实策，大力建设高质量教育体系，培养高质量专门人才。

（作者：刘振天，系厦门大学教育研究院教授）

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